В Калуге радио и телевидение временно отключат 9 июня

В среду, 9 июня, в Калуге приостановят передачу сигнала радио и телеканалов. Это связано с проведением плановых профилактических работ, сообщили в пятницу в калужском филиале «Российской телевизионной и радиовещательной сети».

Профилактические работы пройдут с 6:00 до 15:00. Будут отключены передающие технические средства, транслирующие телевизионные и радио программы в цифровом формате, а также радиоканалы аналогового вещания, - пояснили специалисты.

Отключение затронет каналы первого и второго мультиплексов, а также радиостанции.

Отключение радио и телевидения в Калуге 9 июня 2021 года с 6:00 до 15:00: