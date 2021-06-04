Шапша договорился о создании карты калужанина

В четверг, 3 июня, в рамках ХХIV Петербургского международного экономического форума подписано соглашение с Акционерным обществом «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК») по созданию благоприятных условий для внедрения в Калужской области цифровых и социальных сервисов на базе платежной системы «Мир». Подписи под документом поставили губернатор Калужской области Владислав Шапша и генеральный директор АО «НСПК» Владимир Комлев.

В рамках подписанного соглашения стороны намерены развивать сотрудничество по нескольким направлениям. Речь, в частности, шла о создании на базе национальной платежной системы «Мир» универсального платежно-сервисного инструмента для населения калужского региона – карты калужанина. Он будет современным и эффективным инструментом для получения госуслуг, мер социальной поддержки, оплаты питания в учебных заведениях и проезда в общественном транспорте в электронном виде. С его помощью также можно получать денежные переводы, скидки и кэшбэк за покупки.

Другое направление – сотрудничество в сфере туризма по внедрению цифровой универсальной карты гостя.

Сейчас ведется разработка их оригинальных наименований.