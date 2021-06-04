Главная Новости Общество
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Юбилей Калуги Клиника года

Этот день в истории: славный род и война с белыми

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 04.06.2021 08:00 0 418
Этот день в истории: славный род и война с белыми

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня - 4 июня.

1818 – родился Михаил Семенович Унковский (4.06 (23.05)1818 – 13(1).12.1863), старший сын Семена Яковлевича Унковского, известного русского флотоводца, губернского предводителя дворянства, директора Калужской гимназии и народных училищ губернии. В 1843 г. Михаила Семеновича по собственному прошению перевели в Калугу, где он занимал пост старшего чиновника особых поручений Калужской казенной палаты. Род Унковских внесен в VI часть дворянской родословной книги Калужской губернии.

1913 – «опечаленная проводами архиепископа Тихона, калужская паства радостно встретила нового архипастыря Георгия, назначенного на калужскую кафедру из ректоров С.-Петербуржской духовной академии» (епископ Калужский и Боровский с 13 мая 1913 г.)

1919 – вторая мобилизация калужских коммунистов на Южный фронт. Значительная часть мобилизованных выехала на фронт уже во второй половине мая 1919 года. Войска фронта начали августовское контрнаступление против армий Деникина (август — сентябрь 1919), вели бои против рейда белоказачьей конницы Мамонтова и Шкуро в тылу фронта (август — сентябрь 1919), под натиском противника отошли на север, оставив Курск, Воронеж, Орёл. Затем войска фронта провели контрнаступление против армий Деникина.

А в вашей жизни чем запомнился этот день? Пишите в комментариях.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 04.06.2021 08:00 0 418
Тэги: общество история калуги этот день в истории
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
МегаФон, «ВымпелКом» и «Ростелеком» объединяют усилия для расчистки радиочастот под сети 5G
МегаФон поделится с Ooredoo опытом поддержки крупных спортивных мероприятий
МегаФон стал партнером Калининградской области в развитии инновационных сервисов
МегаФон и НТВ проведут первую федеральную телетрансляцию в 5G
МегаФон запустил широкую тестовую зону с доступом к услугам класса 5G в России
«Ростелеком» запускает онлайн-продажи полисов ипотечного страхования
Новости
ОПРОС
А что для вас главное в такси? 
Всего проголосовало: 809
Новости Обнинска
Новости партнеров
Музыка, как вид искусства
Где в Москве купить первичную стрейч пленку?
Виды и особенности нейлоновых зубных протезов съемного типа

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru