Этот день в истории: славный род и война с белыми

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня - 4 июня.

1818 – родился Михаил Семенович Унковский (4.06 (23.05)1818 – 13(1).12.1863), старший сын Семена Яковлевича Унковского, известного русского флотоводца, губернского предводителя дворянства, директора Калужской гимназии и народных училищ губернии. В 1843 г. Михаила Семеновича по собственному прошению перевели в Калугу, где он занимал пост старшего чиновника особых поручений Калужской казенной палаты. Род Унковских внесен в VI часть дворянской родословной книги Калужской губернии.

1913 – «опечаленная проводами архиепископа Тихона, калужская паства радостно встретила нового архипастыря Георгия, назначенного на калужскую кафедру из ректоров С.-Петербуржской духовной академии» (епископ Калужский и Боровский с 13 мая 1913 г.)

1919 – вторая мобилизация калужских коммунистов на Южный фронт. Значительная часть мобилизованных выехала на фронт уже во второй половине мая 1919 года. Войска фронта начали августовское контрнаступление против армий Деникина (август — сентябрь 1919), вели бои против рейда белоказачьей конницы Мамонтова и Шкуро в тылу фронта (август — сентябрь 1919), под натиском противника отошли на север, оставив Курск, Воронеж, Орёл. Затем войска фронта провели контрнаступление против армий Деникина.

А в вашей жизни чем запомнился этот день? Пишите в комментариях.