Владислав Шапша обсудил с руководством «Ростелекома» цифровизацию в Калужской области

В четверг, 3 июня, в рамках ХХIV Петербургского международного экономического форума губернатор области Владислав Шапша провел рабочую встречу с президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским.

ПАО «Ростелеком» - крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений – в настоящее время участвует в реализации в Калужской области двенадцати социально значимых проектов. В их числе «Система-112», «Сетевой город. Образование», «Электронное правительство», «Цифровизация сферы ЖКХ», «Система фото-видеофиксации Калужской области», «Региональная медицинская информационная система» и другие.

На встрече обсуждался ход цифровизации здравоохранения Калужской области. В его рамках осуществляется организация для медработников автоматизированных рабочих мест, ведется модернизация локально-вычислительных сетей, организация защищенных каналов связи, оснащение медорганизаций телемедицинскими системами и комплексами, развитие медицинских информационных систем, позволяющих формировать медицинскую документацию в электронном виде, вести электронные медицинские карты.

Речь также шла о развитии сетей голосовой связи и организации доступа в сеть Интернет в населенных пунктах Калужской области. В проект будут включены 293 населенных пункта. В текущем году ПАО «Ростелеком» определены для этой работы 34.

Обсуждалась реализация проекта «Цифровая образовательная среда», в рамках которого в 335 общеобразовательных организациях Калужской области будет организован доступ к сети Интернет, Wi-Fi (4 143 точки доступа) и проведены работы по оснащению на входных группах видеонаблюдения.