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Этот день в истории: гимназия в Калуге, разгром Ершова и имя библиотеки

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 03.06.2021 08:00 1 1089
Этот день в истории: гимназия в Калуге, разгром Ершова и имя библиотеки

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня - 3 июня.

3 (23 мая) в Петербурге родился Дмитрий Маркович Полторацкий (1761 – 1818), общественный деятель, статский советник, один из основателей Московского общества сельского хозяйства, владелец усадьбы Авчурино (1792) в Калужской губернии. Умер в Авчурино 7.12 (25.11) 1818 г.

22.05.1865 (по старому стилю) в семье потомственных дворян родилась Александра Алексеевна Салова. До сих пор в Калуге существует здание (ул. Ленина, 79), где размещалась частная женская гимназия им. А.А. Саловой.

1905 - разгром имения Ершова крестьянами села Борщевки Калужского уезда

1948 – калужской областной библиотеке присвоено имя В.Г. Белинского (1811 – 1848). В мае 1846 г. В.Г.Белинский приезжал в Калугу во время гастролей знаменитого русского актера Михаила Семеновича Щепкина. История этой библиотеки такова: ее давний предшественник находился в здании Николаевской гимназии (ныне — один из корпусов КГУ имени Циолковского). В 1891 году недалеко от бюста К. Маркса открылась городская общественная библиотека. С 1926 года центральная городская библиотека располагалась в доме номер 113 на современной улице Ленина (на углу с ул.Карпова). С января 1945 года библиотека получила статус областной, а с 1948 года, года столетия со дня смерти В.Г.Белинского,  стала носить его имя. В 1962 году – новое месторасположение, на сей раз в Гостиных рядах, где до 2015 года находилась детская областная библиотека. Тогда же, с начала шестидесятых, здесь работает старшим библиотекарем знаменитый краевед и библиограф Генриетта Морозова. В специально построенном помещении на улице Луначарского, д.6 библиотека, уже окончательно, обосновалась в 1966 г. Торжественное открытие состоялось по окончании отделочных работ и сортировки книг, 10 мая 1967 г. в 14.00.

А в вашей жизни чем запомнился этот день? Пишите в комментариях.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 03.06.2021 08:00 1 1089
Тэги: общество история калуги этот день в истории
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