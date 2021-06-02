Этот день в истории: рождение полководца и гибель академика

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня - 2 июня.

1778 - родился Иван Никитич Скобелев (2.06.1778 – 19.02.1849). Родоначальник всех будущих полководцев рода Скобелевых. Владел имением в селе Чернышено Калужской губернии (ныне Думиничский район) близ реки Жиздры. Участник войны с Наполеоном, войны со Швецией, в 1813 командовал 69-м Рязанским полком в чине генерал-майора.

1895 – родился Федор Семенович Богородский (1885 – 1959), живописец, лауреат Государственной премии СССР (1945), заслуженный деятель искусств РСФСР (1946), член-корреспондент Академии художеств СССР (1947). В 1930-х четыре года жил и работал в Тарусе.

2000 – в авиакатастрофе погиб академик-офтальмолог, основатель МНТК «Микрохирургия глаза» Святослав Федоров. Родился в 1927 г. Калужский филиал МНТК «Мирохирургия глаза» имени акад. С.Н. Федорова принял первых пациентов 19 августа 1988 года. Система МНТК, построенная Фёдоровым, остается образцом высоких технологий в медицине.

А в вашей жизни чем запомнился этот день? Пишите в комментариях.