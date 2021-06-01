В Калуге отметили международный день защиты детей

Во Дворце торжеств чествовали многодетные семьи. В торжествах приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, заместитель Городского Головы Ирина Агеева, начальник управления социальной защиты Зоя Артамонова, начальник управления ЗАГС Майя Паненкова и настоятель Храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы, протоиерей Алексей Пелевин.

Юрий Моисеев поздравил членов четырёх многодетных семей, вручил им цветы и подарки.

«Поздравляю вас с замечательным праздником – Днём защиты детей. В самом названии праздника кроется его смысл – детей нужно защищать от проблем, невзгод и опасностей. Вырастить и воспитать ребёнка, дать ему образование, помочь выбрать правильную дорогу в жизни очень тяжело. Но, глядя на ваши большие дружные семьи, я уверен, что с этой задачей вы отлично справитесь, – обратился к виновникам торжества Юрий Моисеев. – Калуге исполняется 650 лет, ваши замечательные дети – это будущее нашего города, им в нём жить, работать, развивать его. Хотелось бы, чтобы в наших семьях рождалось как можно больше новых калужан».

Глава городского самоуправления пожелал собравшимся здоровья, мира, любви и благополучия.

Имена многодетных родителей были занесены в Почетную Книгу управления ЗАГС, а дети были в восторге от выступления фокусника.