15 юных калужан получили паспорта в День защиты детей

В торжественной церемонии приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, заместитель начальника УМВД России по городу Калуге Владимир Лесик и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге Любовь Первова.

«Сегодня вы получаете свой главный документ – паспорт гражданина России. В нём будут отражены все ключевые моменты вашей жизни – вступление в брак, рождение детей. Это ваш первый шаг на пути во взрослую жизнь, у вас станет больше прав, но вместе с ними прибавится и обязанностей, – обратился к молодым калужанам Юрий Моисеев. – 1 июня во всём мире отмечается День защиты детей. Для родителей вы навсегда останетесь детьми, сколько бы лет вам не исполнилось, они всегда будут стараться уберечь вас от проблем и невзгод. Но жизненный путь каждому из вас придётся пройти самому. Сейчас для вас самое главное – хорошо учиться, получить профессию, реализовать свой потенциал. Желаю вам успехов, счастья и благополучия, любите своих родителей и всегда прислушивайтесь к ним».

Юные калужане принесли торжественную клятву гражданина России, пообещав своей учебой, трудом и делами укреплять авторитет и доброе имя Калуги и России.

Поздравили новоиспечённых граждан России творческие коллективы Центра «Созвездие», подготовившие концертную программу.