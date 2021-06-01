Главная Новости Общество
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Кружки и секции Клиника года

15 юных калужан получили паспорта в День защиты детей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.06.2021 15:28 0 176
15 юных калужан получили паспорта в День защиты детей

В торжественной церемонии приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, заместитель начальника УМВД России по городу Калуге Владимир Лесик и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге Любовь Первова.

«Сегодня вы получаете свой главный документ – паспорт гражданина России. В нём будут отражены все ключевые моменты вашей жизни – вступление в брак, рождение детей. Это ваш первый шаг на пути во взрослую жизнь, у вас станет больше прав, но вместе с ними прибавится и обязанностей, – обратился к молодым калужанам Юрий Моисеев. –  1 июня во всём мире отмечается День защиты детей. Для родителей вы навсегда останетесь детьми, сколько бы лет вам не исполнилось, они всегда будут стараться уберечь вас от проблем и невзгод. Но жизненный путь каждому из вас придётся пройти самому. Сейчас для вас самое главное – хорошо учиться, получить профессию, реализовать свой потенциал. Желаю вам успехов, счастья и благополучия, любите своих родителей и всегда прислушивайтесь к ним». 

Юные калужане принесли торжественную клятву гражданина России, пообещав своей учебой, трудом и делами укреплять авторитет и доброе имя Калуги и России.

Поздравили новоиспечённых граждан России творческие коллективы Центра «Созвездие», подготовившие концертную программу.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.06.2021 15:28 0 176
Тэги: городская дума
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
А что для вас главное в такси? 
Всего проголосовало: 809
Новости Обнинска
Новости партнеров
Исследование Иммунохелс – инновационные технологии на страже вашего здоровья
Надежные электрические тельферы
Инвентарь для уборки снега

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru