В Калуге продлили режим работы двух парков с 1 июня

С 1 июня парк Циолковского и парк культуры и отдыха в Калуге будут работать до 22:00. Об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- С сегодняшнего дня парк культуры и отдыха и парк Циолковского, как и обещал, работают до 22:00, - отметил глава администрации. - Сезон вечерних романтических прогулок открыт!

Напомним, эти две зоны отдыха в Калуге обнесены заборами. На ночь ворота закрывают.