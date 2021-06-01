В Калуге продлили режим работы двух парков с 1 июня
С 1 июня парк Циолковского и парк культуры и отдыха в Калуге будут работать до 22:00. Об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.
- С сегодняшнего дня парк культуры и отдыха и парк Циолковского, как и обещал, работают до 22:00, - отметил глава администрации. - Сезон вечерних романтических прогулок открыт!
Напомним, эти две зоны отдыха в Калуге обнесены заборами. На ночь ворота закрывают.
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