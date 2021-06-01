Главная Новости Общество
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Кружки и секции Клиника года

Сотрудники Калужского отделения Сбербанка посадили кленовую аллею в рамках экологической акции Зеленого Марафона

Опубликовано: 01.06.2021 14:26 6 617
Сотрудники Калужского отделения Сбербанка посадили кленовую аллею в рамках экологической акции Зеленого Марафона

В рамках Зелёного Марафона прошла высадка деревьев на аллеи по улице Генерала Попова. В экологической акции принял участие заместитель Городского Головы - начальник управления экономики и имущественных отношений города Калуги Владимир Васин, управляющий Калужским отделением Сбербанка Андрей Ручай и его заместители Евгения Хохлова, Наталья Радкевич, Алексей Самсонов. Посадка деревьев была организована при поддержке регионального министерства природных ресурсов и экологии, а также управление городского хозяйства отдел благоустройства комитета по благоустройству и МБУ "Калугаблагоустройство".

Проект Зеленый Марафон реализуется в 180 городах России. Количество городов-участников определено неслучайно: в этом году Сбербанк празднует юбилей с момента основания — 180 лет. Именно поэтому большинство активностей так или иначе связано с этой датой и цифрой. Так, к примеру, в ходе проекта запланирована высадка 180 000 деревьев, забеги пройдут на территории 180 парков, ожидается, что участие в Зелёном Марафоне примет 180 000 человек.

Зеленый Марафон объединяет спортивные и экологические инициативы и рассчитан на вовлечение бегунов разных возрастов и профессий. В Калуге он состоится 5 июня с 9:00 до 14:00 на территории Губернского парка.

Участники соревнований попробуют свои силы на дистанции 4,2 км, а также в марафоне скандинавской ходьбы на 6,3 км. Юные спортсмены смогут пробежать дистанцию в 420 м. Победителям марафона вручат медали, дипломы и призы. Зарегистрироваться можно на площадке проведения Зелёного Марафона.

Опубликовано: 01.06.2021 14:26 6 617
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 6 шт.
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
А что для вас главное в такси? 
Всего проголосовало: 809
Новости Обнинска
Новости партнеров
Исследование Иммунохелс – инновационные технологии на страже вашего здоровья
Надежные электрические тельферы
Инвентарь для уборки снега

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru