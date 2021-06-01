Сотрудники Калужского отделения Сбербанка посадили кленовую аллею в рамках экологической акции Зеленого Марафона

В рамках Зелёного Марафона прошла высадка деревьев на аллеи по улице Генерала Попова. В экологической акции принял участие заместитель Городского Головы - начальник управления экономики и имущественных отношений города Калуги Владимир Васин, управляющий Калужским отделением Сбербанка Андрей Ручай и его заместители Евгения Хохлова, Наталья Радкевич, Алексей Самсонов. Посадка деревьев была организована при поддержке регионального министерства природных ресурсов и экологии, а также управление городского хозяйства отдел благоустройства комитета по благоустройству и МБУ "Калугаблагоустройство".

Проект Зеленый Марафон реализуется в 180 городах России. Количество городов-участников определено неслучайно: в этом году Сбербанк празднует юбилей с момента основания — 180 лет. Именно поэтому большинство активностей так или иначе связано с этой датой и цифрой. Так, к примеру, в ходе проекта запланирована высадка 180 000 деревьев, забеги пройдут на территории 180 парков, ожидается, что участие в Зелёном Марафоне примет 180 000 человек.

Зеленый Марафон объединяет спортивные и экологические инициативы и рассчитан на вовлечение бегунов разных возрастов и профессий. В Калуге он состоится 5 июня с 9:00 до 14:00 на территории Губернского парка.

Участники соревнований попробуют свои силы на дистанции 4,2 км, а также в марафоне скандинавской ходьбы на 6,3 км. Юные спортсмены смогут пробежать дистанцию в 420 м. Победителям марафона вручат медали, дипломы и призы. Зарегистрироваться можно на площадке проведения Зелёного Марафона.