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Кому досталась путевка в Крым?

Опубликовано: 02.06.2021 10:00 0 99
Кому досталась путевка в Крым?

Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» подвела итоги розыгрыша туристической путевки в Крым. Обладателем главного приза стала жительница Калуги Елена Агамирзова.

Организаторы конкурса определили победителя 19 мая с помощью генератора случайных чисел. Счастливым обладателем путевки на двоих в Крым стала жительница Калуги Елена Агамирзова. Она, как и другие 13 500 человек, отправила заявку на участие в партийном конкурсе. Эсеры поздравили калужанку с победой.

«Я не верю своему счастью, – сказала Елена Агамирзова, получая путевку. – Я очень рада. Неожиданно и очень приятно. Меня переполняют эмоции. Я очень хотела поехать в Крым».

Как уточнили организаторы конкурса, еще 3 участника акции: Инга Труль, Елена Шумова и Ирина Максакова - получили приз первой категории: подарочный сертификат на полет от компании «Аэрофлот». Другие 10 человек выиграли бытовую технику. Остальным победителям вручили памятные призы.

Напомним, участниками конкурса могли стать все совершеннолетние жители Калужской области. Для регистрации было достаточно заполнить анкету на сайте ср2021.рф или стать участником опроса «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ». Решившие сканворд в партийной газете тоже могли отправить заявку.

«Мы не только раздаем подарки. Мы также рассказываем о своих идеях. Деятельность партии нацелена на рост благосостояния людей и улучшения качества их жизни», – заявил руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» в Законодательном Собрании Калужской области Александр Бычков.

По его словам, розыгрыш проводился в честь объединения «Справедливой России» с партиями «Патриоты России» и «За Правду». Напомним, решение об объединении левопатриотических сил было принято в феврале на партийном съезде в Москве. При этом «выиграть путевку и другие ценные призы мог любой участник – вне зависимости от политических взглядов».

Опубликовано: 02.06.2021 10:00 0 99
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