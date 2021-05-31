Главная Новости Общество
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Кружки и секции Клиника года

Доходы бюджета Калужской области в 2021 году выросли на 17%

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 31.05.2021 16:05 1 301
Доходы бюджета Калужской области в 2021 году выросли на 17%

В понедельник, 31 мая, в Калуге на заседании правительства, которое прошло под председательством губернатора Владислава Шапши, были одобрены изменения в региональный закон «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

По словам министра финансов региона Валентины Авдеевой, внесение изменений обусловлено прогнозируемым ростом поступлений налоговых доходов и дополнительными безвозмездными поступлениями из бюджетов других уровней.

В целом доходы областной казны на 2021 год увеличиваются на 6,5 миллиарда рублей, из них налоговые и неналоговые доходы – на 2,1 миллиарда рублей, безвозмездные поступления – на 4,4 миллиарда.

Общий объем расходов на текущий год увеличен на 7,3 миллиарда. В числе основных сфер увеличения - здравоохранение. Дополнительные поступления из федерального бюджета планируется направить на финансирование медицинских организаций в рамках территориальных программ и приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19 в амбулаторных условиях. Также увеличится софинансирование работ по созданию и модернизации объектов спортивной инфраструктуры и их оснащению. Бюджетные ассигнования будут увеличены и по направлениям деятельности других министерств.

Завершая обсуждение, Владислав Шапша обратил особое внимание на то, что за счет собственных доходов будут дополнительно профинансированы важнейшие для области направления:

- У нас после спада в региональной экономике в прошлом году впервые за четыре месяца зафиксирован значительный рост – на 17%. Это мы видим в объективных показателях сбора налогов, в том числе, на прибыль и фонда оплаты труда.

Дополнительные средства, по словам губернатора, будут потрачены на решение проблем обманутых дольщиков и строительство новых водоочистных станций, на реализацию новых инвестиционных проектов, которые должны внести свой вклад в развитие калужской экономики.

После доработки проект закона «О внесении изменений в закон Калужской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» будет направлен в региональное Законодательное Собрание.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 31.05.2021 16:05 1 301
Тэги: область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
А что для вас главное в такси? 
Всего проголосовало: 809
Новости Обнинска
Новости партнеров
Проверка и отслеживание готовности визы в Польшу
Какой выбрать забор на дачу?
Закваска для творога Vivo

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru