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Профессии будущего – как изменится рынок труда в Калуге

Опубликовано: 31.05.2021 15:54 0 523
Профессии будущего – как изменится рынок труда в Калуге

Согласно оценкам HR-экспертов, весна и осень – это наиболее горячие сезоны на рынке труда. Как правило, в это время открывается больше всего вакансий. Мы оценили предложения калужских компаний на hh.ru и решили поговорить с директором филиала Tele2 в регионе Еленой Николаевой. Компания развивается и объявила набор сотрудников в головной офис.

Елена Николаева рассказала, что недавно оператор был признан лучшим работодателем в телеком-отрасли и занял седьмое место в глобальном рейтинге крупнейших компаний. Рейтинг был составлен hh.ru по итогам 2020 года.

– Лидерство оператор среди телеком-компаний подтверждает, что мы задаем тренды на рынке труда, – сообщила Елена Николаева. – «Другие правила» мы внедряем в том числе в HR-практики. Все это помогает достичь устойчивого организационного развития компании и роста сотрудников.

К слову, она подчеркнула, что в компании заботятся о профессиональном развитии коллег. Комплексная программа обучения проводится как онлайн, так и очно. Сотрудникам доступны бесплатные курсы, тренинги и мастер-классы, для каждого ежегодно разрабатывается индивидуальный план развития. Дополнительно есть «Школа лидеров», в которой коллеги получают навыки в области менеджмента и управления.

По итогам обучения участники могут подать заявку на практику в других функциях – big data, продукт и т.д., а далее при желании перейти на новую должность: как в своем филиале, так и по всей России. Как результат: свыше 95% сотрудников показывают высокую вовлеченность и отмечают, что им нравится работать в компании.

В фокусе: соответствие ценностям и навыки в digital

В ответ на вопрос, какие специалисты особенно ценны, Елена Николаева рассказала, что команда оператора отличается высокой эффективностью. «При относительно небольшом штате мы успешно достигаем амбициозных целей компании. Важен и востребован каждый сотрудник».

Однако при формировании команды оцениваются не только профессиональные навыки кандидата, но и его соответствие ценностям компании. Ценности – это простые и близкие многим качества: открытость, гибкость, бережливость, действие, вызов и качество. Важно, чтобы каждый сотрудник разделял их. Такой подход позволяет сохранить в компании уникальную корпоративную культуру, создать комфортную рабочую атмосферу.

Говоря о том, какие специалисты будут нужны в Калуги через 3-5 лет, Елена Николаева отметила, что телеком-сфера – одна из самых быстроразвивающихся в мире. Поэтому в компании сфокусированы на развитии профессионалов в области digital: таких людей, кто может быстро адаптироваться в условиях стремительно меняющегося рынка технологий и разрабатывать для наших клиентов актуальные услуги и сервисы.

Помимо этого, в компании есть широкий пакет социальных гарантий. Это: добровольное медицинское страхование с обслуживанием сотрудников в лучших клиниках города, компенсация затрат на занятия спортом, различные виды материальной помощи – в случае юбилея, рождения детей, свадьбы и т.д. Посмотреть открытые вакансии и подать заявку можно на сайте hh.ru.

Опубликовано: 31.05.2021 15:54 0 523
Тэги: Новости компаний
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