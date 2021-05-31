В Калужской области создали систему грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций

В Калуге состоялась встреча губернатора Владислава ШАПШИ с руководителями социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО), осуществляющих деятельность в сфере поддержки семей с детьми и оказания услуг детям и подросткам.

Во встрече приняли участие представители СОНКО: Калужского регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России», Центра социальной и правовой помощи детям «Старт в будущее», Детского развивающего центра «Оранжевый город», Калужского регионального благотворительного фонда помощи детям, оставшихся без попечения родителей «Волонтеры детям», Мастерской творческих инициатив им. А.Б. Плетнёва, подросткового клуба «Бригантина», Благотворительного Фонда помощи семьям, воспитывающим детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и ДЦП Иулии Карфагенской, Организации «ПРО-Туризм», Благотворительного фонда помощи хосписам и тяжелобольным людям «Вместе», Благотворительного фонда паллиативной помощи «Ради жизни» (ранее БФ «Хоспис-Детям»).

По информации Сергея Плотникова – руководителя инфраструктурной площадки для развития СОНКО в регионе – объем денежных средств, привлекаемых НКО ежегодно, вышел на уровень более 50 миллионов рублей. С каждым годом растет количество заявок от региона, растет и число выигравших проектов.

Руководители СОНКО поделились своими планами и обозначили барьеры, стоящие на пути развития некоммерческого сектора. Зачастую это нехватка материальных или финансовых средств. Они рассказали о том, как для решения стоящих задач охотно поддерживают друг друга, предлагая свои возможности коллегам. Благодаря такому взаимодействию и партнерским отношениям с государственными учреждениями всё больше детей и их родителей, находящихся в трудной ситуации, получают действенную помощь.

Подводя итог встречи, Владислав Шапша отметил:

- Я вижу, вы все занимаетесь разными направлениями, при этом очень искренне и с полной самоотдачей.

Он выразил благодарность за подвижничество и заверил руководителей СОНКО в готовности регионального Правительства поддерживать организации, выбравшие своей стезей добровольное служение обществу. Важным ресурсом для этого станет созданная на уровне региона система грантов. Губернатор призвал СОНКО активнее участвовать в конкурсе на их получение.