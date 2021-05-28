Владислав Шапша в Калуге посетил детский развивающий центр «Оранжевый город»

В пятницу, 28 мая, в калужском микрорайоне Правобережье губернатор Владислав Шапша посетил автономную некоммерческую организацию «Детский развивающий центр «Оранжевый город».

Организация создана в 2017 году для предоставления услуг в области развития детей, молодежи и взрослых, путем организации творческого досуга, реализации программ дополнительного образования.

Ее учредитель и основатель – Елена Икауниекс, по основному месту работы являющаяся директором Калужского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доброта».

Владислав Шапша обсудил с Еленой Икауниекс вопросы взаимодействия государственных учреждений и НКО, работающих в сфере социальной поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, поинтересовался проектами, реализуемыми организацией.

Все направления работы «Оранжевого города» нацелены на развитие социальных услуг в городе Калуге и Калужской области. Категории, с которыми работает организация – это семьи, воспитывающие детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, неполные семьи, многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

«Оранжевый город» включен в реестр поставщиков социальных услуг для детей и семей, воспитывающих детей, который ведет министерство труда и социальной защиты региона.

В настоящее время здесь реализуются проекты: Декупажная ремесленная мастерская для подростков и молодых людей с особенностями развития «Ступени» (является победителем конкурса Фонда президентских грантов в 2018 году); Центр подготовки к сопровождаемому и самостоятельному проживанию детей, подростков и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья «Я сам! Я могу!» (является победителем конкурса Фонда президентских грантов в 2019 году); Создание системы кратковременного ухода и присмотра за детьми на дому «ИЩУНЯНЮ!» в рамках оказания социальных услуг по социальному обслуживанию граждан».

Начиная с 2020 года «Оранжевый город» активно сотрудничает с Калужским реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доброта». Это позволило расширить территорию предоставления социальных услуг центром «Доброта».

На сегодняшний момент на Правом берегу работают несколько специалистов центра «Доброта», что позволяет помогать более 40 семьям, воспитывающим детей и подростов с ограниченными возможностями и инвалидностью, которые в силу обстоятельств не могут приехать на занятия в центр «Доброта».

В рамках государственно-частного партнерства в 2021 году планируется увеличение количества специалистов, которые смогут принимать детей на территории центра «Я сам! Я могу!», что позволит большему количеству детей и подростков получать услуги в удаленном от центра «Доброта» районе.