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В Калуге прошла торжественная выписка новорожденных, приуроченная к Международному дню защиты детей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.05.2021 15:13 0 303
В Калуге прошла торжественная выписка новорожденных, приуроченная к Международному дню защиты детей

28 мая в Калуге прошла торжественная выписка новорождённых, приуроченная к Международному дню защиты детей.

В церемонии приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, заместитель Городского Головы Ирина Агеева, начальник управления социальной защиты Зоя Артамонова и начальник управления ЗАГС Майя Паненкова.

Малыши родились в четырёх калужских семьях, имена родителей были занесены в Почётную книгу управления ЗАГС.

Юрий Моисеев вручил родителям подарки и Благодарственные письма Губернатора Калужской области. Ирина Агеева вручила свидетельства о рождении и памятные знаки «Родившемуся на благословенной Калужской земле».

«От имени депутатов Городской Думы и от себя лично поздравляю вас с чудесным событием – рождением ребёнка, эти яркие впечатления остаются на всю жизнь, – обратился к родителям Юрий Моисеев. – Уверен, что вы постараетесь дать своим детям всё самое лучшее, и у вас будут замечательные семьи. Желаю вам сил, здоровья и терпения. Все проблемы и трудности забудутся, а в памяти останется всё самое светлое, яркое и прекрасное. А малышам, родившимся в год юбилея нашего города, я желаю расти умными, добрыми, счастливыми и радовать своих родителей».

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.05.2021 15:13 0 303
Тэги: городская дума
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