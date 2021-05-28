Первая в Калуге отдельная клиника для выдачи справок

Пожалуй, каждый оказывался в ситуации, когда необходимость взять медицинскую справку на получение прав или оружия, заставляла сидеть в очереди среди болеющих ОРВИ в общем потоке, теряя время и рискую самому заразиться. Не самая приятная ситуация. И даже в частных клиниках в очереди, как правило, сидят «смешанные» пациенты. Учитывая, что количество автомобилей постоянно растет, увеличивается потребность населения в данной услуге.

Понимая всю серьёзность проблемы, одно из ведущих медицинских учреждений региона – «Клиника здоровья» решило выделить отдельное здание, которое будет работать только по одному направлению – выдача справок. Являясь многопрофильным медицинским центром, эта организация с первых дней своей работы уделяет серьезное внимание не только качеству медицинских услуг, но и максимально комфортному оказанию первичной помощи пациентам. В частности, чтобы людям не приходилось бегать по городу в поисках УЗИ или других лабораторных исследований – всё можно сделать в самом центре! При этом цены на услуги – самые низкие в Калуге.

Кроме того «Клинике Здоровья» всегда отдельным звеном стояла работа с организациями, чтобы пройти тот же медосмотр сотрудники компаний могли как можно быстрее, не теряя при этом в качестве диагностики. И вот теперь в центре города, по адресу Телевизионная, 31 открывается филиал клиники, где можно будет без очередей, быстро, комфортно оформить справки на права, справки оружие, и для сотрудников, устраивающихся в частные охранные компании. Как рассказала нам директор Ирина Тагировна, это лишь один из этапов расширения центра.

Ирина Тагировна Садыкова, генеральный директор ООО «Клиника Здоровья:

- У нас там будет максимально комфортно: отдельная парковка, отдельный вход и регистратура, расположено на первом этаже, работа по принципу единого окна. Нам показалось очень важным разграничить потоки пациентов, чтобы сократить время и увеличить качество работы. Мы пока продолжим выдавать справки и в клинике на Болдина, но, надеемся, люди оценят комфорт и постепенно мы полностью переведем эту услугу на Телевизионную, 31. Лицензия получена, открываемся с 15 июня. Планируем в перспективе добавить выдачу и других медсправок. Медицинских центров в Калуге много, но этот будет уникальным!