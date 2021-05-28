Калужский губернатор поздравил пограничников с профессиональным праздником

28 мая в России отмечается День пограничника. С профессиональным праздником военных поздравил губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

- Сегодня день пограничника. Мои поздравления ветеранам пограничной службы, воинам, которые сейчас стоят на страже рубежей нашей Родины! Охрана государственных границ – благородное и ответственное дело. Во все времена пограничники первыми принимали на себя удар врага, стойко исполняли свой воинский долг. И сегодня наши пограничники, следуя крепким традициям, заложенным ветеранами, с честью несут свою службу на земле, на воде, в воздухе. Спасибо вам за отвагу и мужество, за верность долгу и Отечеству.

Глава региона пожелал пограничникам крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и добра.