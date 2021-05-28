Главная Новости Общество
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Кружки и секции Клиника года

Кому эсеры собираются раздать деньги?

Опубликовано: 28.05.2021 10:32 0 65
Кому эсеры собираются раздать деньги?

В Калуге 25 мая состоялась пресс-конференция партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ». Лидер калужских справороссов Александр Бычков сообщил журналистам о намерении партии внести в Госдуму законопроект о справедливом базовом доходе. По мнению эсеров, каждый гражданин с рождения вправе ежемесячно получать от государства по 10 тыс. руб.

«Партия предлагает реальный шаг по искоренению бедности – ввести в стране справедливый базовый доход, – заявил руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» в Законодательном Собрании Калужской области Александр Бычков. – Речь идет о приближенной к МРОТ выплате всем россиянам. Это позволит гражданам чувствовать себя уверенно в условиях кризиса и устранит нависшую над миллионами угрозу нищеты».

По словам политика, в первую очередь материальную поддержку получат малоимущие граждане и многодетные семьи. В дальнейшем действие закона распространится на всех граждан России.

«У справедливого базового дохода есть еще один несомненный плюс – это стимулирование покупательской способности, которое приведет к росту экономики. Наши с вами бабушки или многодетные семьи потратят эти деньги в магазинах, аптеках или заплатят за коммуналку. Эта инициатива поддержит российскую экономику», – пояснил Александр Бычков.

Отметим, эсеры не планируют вводить новый налог для обеспечения субсидии. «Достаточно перераспределить поступления от продажи углеводородного сырья», – считают в партии.

Напомним, согласно данным Росстата, почти 18 млн человек по-прежнему получают сумму меньше прожиточного минимума. При этом, как утверждают сотрудники Института Народнохозяйственного Прогнозирования РАН, основные расходы населения приходятся на обязательные платежи и продукты питания. Ни на что другое у россиян попросту не остается средств. Эсеры убеждены, что введение справедливого базового дохода позволит сократить число граждан, живущих за чертой бедности.

 

Опубликовано: 28.05.2021 10:32 0 65
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
А что для вас главное в такси? 
Всего проголосовало: 809
Новости Обнинска
Новости партнеров
Роза Белла Вита – украшение сада
Автоматизация мерчендайзинга как путь к тотальной оптимизации
Почему станки б/у востребованы у предпринимателей?

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru