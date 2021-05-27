В Калужской области до 1 августа обновят поезда московского направления

В четверг, 27 мая, в Москве губернатор Калужской области Владислав ШАПША встретился с генеральным директором АО «Центральная пригородная пассажирская компания» Максимом Дьяконовым.

Речь шла об организации в Калужской области пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в этом году и о планах по дальнейшему сотрудничеству.

В настоящее время на территории нашего региона на 25 пригородных пассажирских железнодорожных маршрутах работают 52 пары поездов АО «ЦППК». Объем перевозок в этом году на 7% больше, чем в прошлом.

В ходе встречи была достигнута договоренность о постепенной замене подвижного состава, используемого АО «Центральная пригородная пассажирская компания» в Калужской области, более современным и комфортным.

Владислав Шапша положительно оценил тот факт, что уже до 1 августа текущего года плановая модернизация коснется пригородных поездов, следующих по самому популярному направлению из Москвы в Калугу и Обнинск.