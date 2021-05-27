В Калужской области уровень газификации планируется повысить до 79,2% к 2026 году

В четверг, 27 мая, в Москве в режиме видеоконференцсвязи губернатор Калужской области Владислав ШАПША принял участие в совещании, которое прошло под председательством заместителя председателя правительства России Александра Новака. Рассматривался вопрос догазификации домовладений в газифицированных населённых пунктах без привлечения средств граждан. Задача поставлена президентом.

Правительство совместно с органами исполнительной власти субъектов, ПАО «Газпром» и другими газораспределительными организациями должны обеспечить до 2023 года подводку газа в газифицированных населенных пунктах до границ негазифицированных домовладений. Доведение газа до участка будет бесплатным.

Александр Новак проинформировал участников, что в настоящее время ведется работа по внесению изменений в федеральное законодательство и нормативно-правовые акты. По его словам, проекты изменений в законодательство будут рассмотрены на весенней сессии российского парламента. Они позволят оперативно решить задачу, поставленную президентом.

Вице-премьер поручил руководителям субъектов в ближайшее время сформировать региональные штабы, в обязанности которых будет входить решение как организационных, так технических вопросов. Кроме этого, в каждом регионе необходимо создать единого оператора, который будет реализовывать данную программу, а также колл-центр, в котором граждане смогут получать консультативную помощь.

В настоящее время в Калужской области проводится инвентаризация негазифицированных домовладений в газифицированных населенных пунктах, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах.

По данным министерства строительства и ЖКХ Калужской области, на 1 января уровень газификации природным газом населения региона составляет 76,2%. В соответствии с Программой газификации области на 2021-2025 годы, реализуемой совместно с ПАО «Газпром», уровень газификации населения к 1 января 2026 года должен достичь 79,2%.