Главная Новости Общество
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Кружки и секции Клиника года

В Калужской области уровень газификации планируется повысить до 79,2% к 2026 году

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 27.05.2021 16:33 1 300
В Калужской области уровень газификации планируется повысить до 79,2% к 2026 году

В четверг, 27 мая, в Москве в режиме видеоконференцсвязи губернатор Калужской области Владислав ШАПША принял участие в совещании, которое прошло под председательством заместителя председателя правительства России Александра Новака. Рассматривался вопрос догазификации домовладений в газифицированных населённых пунктах без привлечения средств граждан. Задача поставлена президентом.

Правительство совместно с органами исполнительной власти субъектов, ПАО «Газпром» и другими газораспределительными организациями должны обеспечить до 2023 года подводку газа в газифицированных населенных пунктах до границ негазифицированных домовладений. Доведение газа до участка будет бесплатным.

Александр Новак проинформировал участников, что в настоящее время ведется работа по внесению изменений в федеральное законодательство и нормативно-правовые акты. По его словам, проекты изменений в законодательство будут рассмотрены на весенней сессии российского парламента. Они позволят оперативно решить задачу, поставленную президентом.

Вице-премьер поручил руководителям субъектов в ближайшее время сформировать региональные штабы, в обязанности которых будет входить решение как организационных, так технических вопросов. Кроме этого, в каждом регионе необходимо создать единого оператора, который будет реализовывать данную программу, а также колл-центр, в котором граждане смогут получать консультативную помощь.

В настоящее время в Калужской области проводится инвентаризация негазифицированных домовладений в газифицированных населенных пунктах, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах.

По данным министерства строительства и ЖКХ Калужской области, на 1 января уровень газификации природным газом населения региона составляет 76,2%. В соответствии с Программой газификации области на 2021-2025 годы, реализуемой совместно с ПАО «Газпром», уровень газификации населения к 1 января 2026 года должен достичь 79,2%.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 27.05.2021 16:33 1 300
Тэги: область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
А что для вас главное в такси? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Роза Белла Вита – украшение сада
Автоматизация мерчендайзинга как путь к тотальной оптимизации
Почему станки б/у востребованы у предпринимателей?

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru