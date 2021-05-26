Владислав Шапша посетил несколько брянских предприятий

Во вторник, 25 мая, состоялась рабочая поездка делегации Калужской области во главе с губернатором Владиславом Шапшой в Брянскую область.

Глава региона ознакомился с опытом работы кожевенного завода и мясоперерабатывающего производства АПХ «Мираторг», а также посетил мемориальный комплекс «Партизанская поляна».

На предприятиях президент компании «Мираторг» Виктор Линник рассказали Владиславу Шапше и членам калужской делегации о процессе кожевенного производства и мясопереработки. Как было отмечено, кожзавод – одно из немногих новых предприятий в отрасли, открытых в стране за последние несколько десятков лет. На заводе работают около 200 человек, в их числе кожевенники со всей России и из стран СНГ.

Владислав Шапша отметил масштабность и высокотехнологичность производства кожевенного завода, а также востребованность его продукции на калужских предприятиях:

- Есть продукция, которая производится на Брянщине, ее мы сможем применять на предприятиях нашего автомобильного кластера.

Владислав Шапша поблагодарил Александра Богомаза за гостеприимный прием, подчеркнув, что между регионами есть много направлений сотрудничества.

- Одно из них – мебельная промышленность. Есть крупный инвестор, который намерен развивать производство в наших областях, - подчеркнул Шапша.

Глава Брянской области отметил, что регионы имеют общие возможности для дальнейшего развития сельского хозяйства. Кроме того, он подчеркнул, что сотрудничество будет расширяться в социальной сфере и в экономике. По его мнению, калужский опыт полезен и для жителей Брянской области.

Владислав Шапша ознакомился с благоустройством Брянска. Он положительно оценил качество дорог областного центра, а также отметил позитивную динамику развития сфер здравоохранения и спорта региона:

- То, что сегодня у вас строятся бассейны, спортивные поля, у вас крупнейший зал единоборств будет введен в ближайшее время – это серьезное достижение. Мы тоже не отстаём.