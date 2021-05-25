В Калужской области второй новый вид птиц зафиксирован за неделю

В Калужской области второй раз за неделю отмечен новый вид птиц, сообщает министерство природных ресурсов и экологии Калужской области. На этот раз удалось зафиксировать присутствие черноголовой чайки.

- То раз в 5-10 лет новый для нашей области вид мы с коллегами находим, а тут сразу два новых вида за неделю, - рассказал начальник отдела воспроизводства и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов регионального министерства природных ресурсов и экологии Юрий ГАЛЧЕНКОВ. - Еще 15 мая Андрей Семин зарегистрировал ходулочника, а 22 мая мне на Галкинском болоте в Дзержинском районе на территории национального парка «Угра» довелось наблюдать черноголовую чайку.

Специалисты отмечают, что отличия черноголовой чайки сразу бросаются в глаза: у нее яркий красный клюв, под и над глазом белые ободки, а также черный цвет головы опускается до затылка.