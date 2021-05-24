Система контроля качества воздуха в Калужской области заработает в июне

В понедельник, 24 мая, на планерке в областной администрации министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир ЖИПА сообщил, что первые датчики контроля качества воздуха начнут работать до конца мая, а систему в целом запустят к середине июня.

- Нам удалось только 26 апреля заключить контракт с исполнителем, - пояснил Жипа. - В настоящее время проведены все монтировочные работы, точки определены, и до конца месяца первые датчики уже заработают. Ну а полностью система будет развернута в первой половине июня месяца.

- Долго, конечно, разворачиваетесь вы, – прокомментировал губернатор Владислав ШАПША. - Но в любом случае надо понимать, что мы должны работу этой системы организовать таким образом, чтобы в онлайн-режиме жители Калужской области видели результат этой работы. Чтобы ни у кого никаких сомнений не было по поводу качества воздуха, которым мы с вами дышим.

Напомним, в конце 2019 года в потенциально загрязненных промышленных зонах Калужской области было смонтировано 17 станций непрерывного мониторинга качества атмосферного воздуха. Но в марте этого года их работу пришлось остановить после получения предписания прокуратуры. Эти станции не имели государственной поверки, а у обслуживающей их организации отсутствовала лицензия Росгидромета.