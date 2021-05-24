Калужская область станет участником научно-образовательного консорциума «Вернадский»

В понедельник, 24 мая, в режиме видеоконференцсвязи губернатор области Владислав ШАПША принял участие в заседании Совета Российского союза ректоров. Оно прошло в очно-заочном формате в Интеллектуальном центре – Фундаментальной библиотеке МГУ имени М.В. Ломоносова.

Обсуждались итоги завершающегося учебного года, ход подготовки к приемной кампании-2021 и началу будущего учебного года.

В ходе заседания Владислав Шапша и президент Российского союза ректоров, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий подписали меморандум о создании научно-образовательного консорциума «Вернадский – Калужская область».

Проект создания научно-образовательных консорциумов «Вернадский», объединяющий ведущий российский университет, региональные вузы и научно-исследовательские институты, а также социально-ориентированный бизнес, поддержан президентом. В Послании Федеральному Собранию РФ Путин подчеркнул, что одним из приоритетов государственной научно-образовательной политики является развитие региональных вузов, включая укрепление их учебной, исследовательской и социальной инфраструктуры.

Цель проекта — формирование научно-образовательных консорциумов, интегрирующих возможности ведущих университетов, академических институтов, научных организаций, высокотехнологичных компаний в целях социально-экономического и инновационного развития регионов, эффективного использования передовых достижений образования, науки и технологий. Проект предусматривает создание совместных кафедр и научных лабораторий, развитие совместной научной и инновационной инфраструктуры, проведение совместных научных исследований, формирование региональных центров компетенций и дополнительного профессионального образования, а также целый ряд других направлений деятельности.

Консорциумы «Вернадский», начиная с 2019 года, создаются уже в 23-х российских регионах. Активными бизнес-партнерами программы являются компании ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «НК «Лукойл» и ПАО «Газпром нефть».

За прошедший период реализовано более двухсот проектов по фундаментальным и прикладным исследованиям, развитию компетенций, подготовке кадров и повышению квалификации, успешно работают совместные научно-образовательные центры и лаборатории, расширяются программы академической мобильности.

Владислав Шапша отметил большую значимость участия в данном проекте:

- Калужская область – регион динамично развивающийся: и в части экономики, и в образовательной сфере.

Он подчеркнул, что созданные в области предприятия нуждаются в высококвалифицированных кадрах, а участие в консорциуме дает молодежи дополнительную возможность получить качественное современное образование и быть конкурентоспособными на рынке труда.