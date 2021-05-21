В Калуге 35 214 человек сделали прививку от коронавируса на 20 мая

21 мая состоялось заседание Координационного совета при Городской Думе по контролю и мониторингу ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В заседании приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, исполняющий обязанности министра здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко, руководитель регионального отделения Красного Креста Лариса Пахомова, представители ветеранских организаций, Минздрава, главные врачи калужских больниц.

По состоянию на 20 мая в медучреждениях Калуги развёрнуто 712 коек для пациентов с COVID, на лечении в стационарах находится 630 человек.

Городские больницы на 30 дней обеспечены всеми необходимыми лекарствами для лечения коронавирусной инфекции и пневмонии: противовирусными, антибиотиками, глюкокортикостероидами и антикоагулянтами.

Для лечения на дому закуплены препараты на сумму 104 миллиона рублей, бесплатные лекарства были предоставлены 14,5 тысячам амбулаторных пациентов.

С начала года на обеспечение питания и проживания медработников выделено 10,6 млн. рублей. Питанием обеспечиваются 510 медиков, работающих в красной зоне.

На 20 мая в Калуге от COVID-19 вакцинировано первым компонентом 35 214 человек (19% от запланированного), закончили вакцинацию – 29 329 человек. Для выполнения плана вакцинации ежедневно необходимо прививать 1117 человек.

«Депутатский корпус активно ведёт разъяснительную работу, мы доводим всю информацию по вакцинации до избирателей, контактируем с советами ветеранов, коллективами предприятий, – отметил Юрий Моисеев. – К сожалению, темпы вакцинации пока не столь высоки, как хотелось бы. Вместе с руководством Горуправы и Минздрава мы проработаем вопрос развёртывания новых прививочных пунктов, кроме того нужно будет активнее задействовать выездные медицинские бригады».