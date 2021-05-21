Авиакомпания Nordwind с 1 июня начнет летать из Калуги в Калининград, Крым и Сочи
Из Международного аэропорта Калуга им. К.Э. Циолковского с 1 июня по 30 октября можно будет улететь рейсами авиакомпании Nordwind в Калининград, Симферополь и Сочи. Продажа билетов уже стартовала.
Эти новые рейсы по популярным направлениям дополнят весенне-летнее расписание калужского аэропорта и позволят калужанам подобрать удобный день и время вылета, а большое количество рейсов разных авиакомпаний, несомненно, позитивно отразится на цене билетов.
Перелеты будут выполняться по следующему расписанию:
Калининград
Среда, воскресенье
- Вылет из Калуги в 12:30, прибытие в Калининград в 13.20;
- Вылет из Калининграда в 14.35, прибытие в Калугу в 17:15.
Суббота
- Вылет из Калуги в 13:35, прибытие в Калининград в 14.25;
- Вылет из Калининграда в 15.30, прибытие в Калугу в 18:10.
Симферополь
Среда, воскресенье
- Вылет из Калуги в 18:50, прибытие в Симферополь в 21.15;
- Симферополь - Калуга
Вторник, суббота
- Вылет из Симферополя в 10:25, прибытие в Калугу в 12.35;
- Калуга - Сочи
Вторник, суббота
- Вылет из Калуги в 19:10, прибытие в Сочи в 21.25;
- Сочи - Калуга
Среда, воскресенье
Вылет из Сочи в 08:40, прибытие в Калугу в 11.00;
Перелеты будут выполняться совместно с авиакомпанией Pegas Fly на комфортабельных самолетах EMBRAER E190 вместимостью 110 кресел.
Билеты в продаже на сайтах https://pegasfly.com/, https://nordwindairlines.ru/ и klf.aero, а также в авиакассах.
В весенне-летнем расписании Международного аэропорта Калуга на этот год - прямые рейсы по 12 внутрироссийским направлениям (Анапа, Геленджик, Екатеринбург, Казань, Киров, Калининград, Краснодар, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи), выполняемые авиакомпаниями Азимут, РусЛайн и Nordwind.