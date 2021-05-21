Авиакомпания Nordwind с 1 июня начнет летать из Калуги в Калининград, Крым и Сочи

Из Международного аэропорта Калуга им. К.Э. Циолковского с 1 июня по 30 октября можно будет улететь рейсами авиакомпании Nordwind в Калининград, Симферополь и Сочи. Продажа билетов уже стартовала.

Эти новые рейсы по популярным направлениям дополнят весенне-летнее расписание калужского аэропорта и позволят калужанам подобрать удобный день и время вылета, а большое количество рейсов разных авиакомпаний, несомненно, позитивно отразится на цене билетов.

Перелеты будут выполняться по следующему расписанию:



Калининград



Среда, воскресенье

Вылет из Калуги в 12:30, прибытие в Калининград в 13.20;

Вылет из Калининграда в 14.35, прибытие в Калугу в 17:15.

Суббота

Вылет из Калуги в 13:35, прибытие в Калининград в 14.25;

Вылет из Калининграда в 15.30, прибытие в Калугу в 18:10.

Симферополь



Среда, воскресенье

Вылет из Калуги в 18:50, прибытие в Симферополь в 21.15;

Симферополь - Калуга



Вторник, суббота

Вылет из Симферополя в 10:25, прибытие в Калугу в 12.35;

Калуга - Сочи



Вторник, суббота

Вылет из Калуги в 19:10, прибытие в Сочи в 21.25;

Сочи - Калуга



Среда, воскресенье

Вылет из Сочи в 08:40, прибытие в Калугу в 11.00;

Перелеты будут выполняться совместно с авиакомпанией Pegas Fly на комфортабельных самолетах EMBRAER E190 вместимостью 110 кресел.

Билеты в продаже на сайтах https://pegasfly.com/ , https://nordwindairlines.ru/ и klf.aero , а также в авиакассах.

В весенне-летнем расписании Международного аэропорта Калуга на этот год - прямые рейсы по 12 внутрироссийским направлениям (Анапа, Геленджик, Екатеринбург, Казань, Киров, Калининград, Краснодар, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи), выполняемые авиакомпаниями Азимут, РусЛайн и Nordwind.