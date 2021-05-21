Главная Новости Общество
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Самая стильная выпускница Клиника года

Авиакомпания Nordwind с 1 июня начнет летать из Калуги в Калининград, Крым и Сочи

Опубликовано: 21.05.2021 10:16 0 1157
Авиакомпания Nordwind с 1 июня начнет летать из Калуги в Калининград, Крым и Сочи

Из Международного аэропорта Калуга им. К.Э. Циолковского с 1 июня по 30 октября можно будет улететь рейсами авиакомпании Nordwind в Калининград, Симферополь и Сочи. Продажа билетов уже стартовала.

Эти новые рейсы по популярным направлениям дополнят весенне-летнее расписание калужского аэропорта и позволят калужанам подобрать удобный день и время вылета, а большое количество рейсов разных авиакомпаний, несомненно, позитивно отразится на цене билетов.

Перелеты будут выполняться по следующему расписанию:

Калининград

Среда, воскресенье

  • Вылет из Калуги в 12:30, прибытие в Калининград в 13.20;
  • Вылет из Калининграда в 14.35, прибытие в Калугу в 17:15.

Суббота

  • Вылет из Калуги в 13:35, прибытие в Калининград в 14.25;
  • Вылет из Калининграда в 15.30, прибытие в Калугу в 18:10.

Симферополь

Среда, воскресенье

  • Вылет из Калуги в 18:50, прибытие в Симферополь в 21.15;
  • Симферополь - Калуга


Вторник, суббота

  • Вылет из Симферополя в 10:25, прибытие в Калугу в 12.35;
  • Калуга - Сочи


Вторник, суббота

  • Вылет из Калуги в 19:10, прибытие в Сочи в 21.25;
  • Сочи - Калуга


Среда, воскресенье

Вылет из Сочи в 08:40, прибытие в Калугу в 11.00;

Перелеты будут выполняться совместно с авиакомпанией Pegas Fly на комфортабельных самолетах EMBRAER E190 вместимостью 110 кресел.

Билеты в продаже на сайтах https://pegasfly.com/https://nordwindairlines.ru/ и klf.aero, а также в авиакассах.

В весенне-летнем расписании Международного аэропорта Калуга на этот год - прямые рейсы по 12 внутрироссийским направлениям (Анапа, Геленджик, Екатеринбург, Казань, Киров, Калининград, Краснодар, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи), выполняемые авиакомпаниями Азимут, РусЛайн и Nordwind.

 

Опубликовано: 21.05.2021 10:16 0 1157
Тэги: реклама
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
А что для вас главное в такси? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Лечение алкогольной зависимости современными методами РЦ «Сибиряк»
Кадастровые работы в Питере
Интернет магазин мебели

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru