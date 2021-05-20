Обучение в сфере дефектологии
Новое время диктует свои требования к уровню профессионального развития специалистов, работающих с детьми, и особенно если это дети с нестандартными образовательными потребностями. О проблемах современной дефектологии и логопедии много говорят в профессиональном сообществе.
Неподдельный интерес к саморазвитию современного логопеда обусловлен сложностью и многогранностью решаемых им задач. Логопед сегодня — это не только специалист по коррекции звукопроизношения и развитию отдельных аспектов речи. Современный логопед — это универсальный эксперт, способный решить не только проблемы речи детей, но и их коммуникативные и психологические проблемы.
Для развития и поддержки профессионалов дефектологического профиля Среднерусская академия современного знания организует разноплановые мероприятия в очных и дистанционных форматах: выездные практические семинары, курсы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки, конференции и вебинары.
Сотрудничество Академии с ведущими специалистами-практиками, передовой опыт которых известен и высоко ценится не только в России, но и за рубежом, помогает сочетать педагогические традиции и многолетний опыт педагогов-практиков с инновациями и тенденциями сегодняшнего дня.
Поэтому наши слушатели смело берутся за работу с детьми даже с тяжёлыми нарушениями развития, так как знают, что у них есть с кем посоветоваться, обсудить сложные случаи и кто подскажет, где найти нужную информацию.
Это стало возможным, потому что Академия не просто организует обучение специалистов, но и объединяет профессиональное сообщество. Общение неврологов, сурдологов, специалистов по массажу и адаптивной физической культуре, миофункциональной коррекции и реабилитации позволяет находить нестандартные подходы, использовать знания смежных с дефектологией отраслей, междисциплинарные подходы.
Проекты Академии в сфере дефектологии давно вышли за рамки обучения на курсах. Мы рады, что, посетив наши мероприятия, слушатели уже не расстаются с Академией и педагогами, а активно участвуют в других встречах, учатся и становятся нашими друзьями. Уже не мы придумываем темы, а они формируют своё обучение.
Мы искренне хотим создать пространство для опережающего непрерывного образования в сфере дефектологии и логопедии. Надеемся, что у нас получается.
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