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Красному Кресту исполнилось 154 года

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.05.2021 15:41 0 188
Красному Кресту исполнилось 154 года

Годовщину отметили флэш-мобом, запустив в небо красные и белые шары. Вместе с сотрудниками Красного Креста в акции приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, начальник управления социальной защиты Зоя Артамонова и начальник управления экономики и имущественных отношений Владимир Васин.

Председатель регионального отделения Красного Креста Лариса Пахомова рассказала об истории и работе организации, а также поблагодарила сотрудников за преданность делу.

«На протяжении полутора веков сотрудники службы милосердия, не щадя себя, спасали людей. Сегодня вы помогаете самим незащищённым и нуждающимся: инвалидам, тяжелобольным, одиноким пожилым людям. Неустанно заботитесь об их здоровье, благополучии и социализации. Вся ваша работа – постоянный, ежедневный подвиг! Благодарю вас, низкий вам поклон! Здоровья, успехов, благополучия и всего самого лучшего!», – поздравил сотрудников Красного Креста Юрий Моисеев.   

Становление Российского Красного Креста началось в годы Крымской войны. В 1854 году в Санкт-Петербурге была создана Крестовоздвиженская община сестер милосердия, которых готовили для работы в военных госпиталях осажденного Севастополя.

В Крыму трудилось более 200 сестер милосердия, обучал, а затем руководил их работой великий русский ученый, хирург Николай Пирогов.

15 мая 1867 Александр II утвердил устав Общества попечения о раненых и больных воинах, которое 1879 году было переименовано в Российское общество Красного Креста.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.05.2021 15:41 0 188
Тэги: городская дума
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