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Владислав Шапша принял участие в ежегодной отчетно-выборной конференции судей области

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 19.05.2021 15:28 0 211
Владислав Шапша принял участие в ежегодной отчетно-выборной конференции судей области

В среду, 19 мая, в Калуге губернатор Владислав ШАПША принял участие в работе ежегодной отчетно-выборной конференции судей области.

Приветствуя участников конференции, Владислав Шапша поблагодарил их за эффективную и профессиональную организацию работы по осуществлению правосудия в непростых условиях действия ограничительных мер. Это, по его мнению, подчеркивает и высокий уровень доверия людей к судебной системе.

- Время показало, насколько оправданы были затраты, которые понёс региональный бюджет на создание условий для работы мировых судей, - отметил губернатор. - Сегодня свыше 80% всех дел рассматривает мировая юстиция. Мы поэтапно приводим в надлежащее состояние здания и помещения, где размещаются судебные участки. Информатизация позволила повысить открытость судебных органов. В прошлом году на обеспечение деятельности мировых судей мы направили из областного бюджета 205 миллионов рублей. В этом году более 13 миллионов рублей пойдут на подключение к автоматизированной системе «Правосудие» и организацию электронного взаимодействия. В планах на следующий год - приобретение оборудования для проведения судебных заседаний в режиме видеоконференцсвязи. И в дальнейшем мы продолжим делать всё, чтобы вам было легче и комфортнее исполнять свои обязанности.

Владислав Шапша обратил внимание на важность подбора и подготовки кадров, необходимых для эффективной работы судебной системы. Люди  хотят видеть в судьях непредвзятость, независимость, бескорыстие и высочайший профессионализм. Именно такой набор качеств, по  словам главы региона, олицетворяет справедливое правосудие и способность государства защитить права человека. Владислав Шапша призвал учитывать эти мнения при формировании судейского корпуса, а также тщательно отбирать кандидатуры для судов присяжных и теснее работать с муниципальной властью в плане их отбора. Именно присяжные, по его словам, призваны сыграть важную роль в укреплении институтов гражданского общества и расширении реального народовластия.

Глава региона отметил важность работы судейского корпуса для отстаивания прав и интересов людей, повышения правового сознания граждан, для инвестиционной привлекательности региона и развития экономики. Он особо подчеркнул вклад судейского сообщества в борьбу с коррупцией:

- Это очень тяжелое порождение нашего общества. Давайте вместе с ним бороться и не допускать такого рода преступления.

Губернатор обратился к судьям региона с просьбой использовать все возможности для защиты жителей области, выявления и устранения несовершенства законодательства, которые препятствуют улучшению жизни людей. Он пожелал участникам конференции здоровья, мудрости и беспристрастности, а также объективных и честных судебных решений.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 19.05.2021 15:28 0 211
Тэги: общество область владислав шапша
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