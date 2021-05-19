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Аптека-хаб СБЕР ЕАПТЕКИ начала работу в Калуге

Опубликовано: 19.05.2021 15:04 0 561
Аптека-хаб СБЕР ЕАПТЕКИ начала работу в Калуге

СБЕР ЕАПТЕКА, одна из крупнейших онлайн-аптек России, открыла аптеку-хаб в Калуге. В хабе, который стал третьим в Калужской области, доступно более 14 000 лекарств и товаров для здоровья, в дальнейшем ассортимент будет расширен до 18 000 наименований. 

На торжественном открытии аптеки присутствовали заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов, управляющий Калужским отделением ПАО Сбербанк Андрей Ручай и заместители Управляющего ПАО Сбербанк Евгения Хохлова и Наталья Радкевич. Анастасия Морозова, директор среднерусского региона компании СБЕР ЕАПТЕКА, провела для гостей экскурсию, в ходе которой познакомила их с особенностями работы компании как одной из технологических лидеров в своей сфере.

Благодаря СБЕР ЕАПТЕКЕ жителям Калуги и области станет доступен широкий ассортимент лекарств и товаров для здоровья, многие из которых прежде приходилось заказывать в других регионах. Безрецептурные лекарства СБЕР ЕАПТЕКА бесплатно доставляет на дом. Рецептурные и спиртосодержащие препараты можно заказать онлайн и забрать самовывозом или купить на месте.
В ближайшем будущем СБЕР ЕАПТЕКА намерена продолжать активное развитие в Калужской области – в частности, открыть в регионе две аптеки-хаба в Калуге и в Обнинске. 

В аптеке-хабе представлены лекарства и БАДы, а также широкий выбор товаров для красоты и здоровья, средств гигиены и медтехники. На дом доставляют любые лекарства, кроме тех, что отпускаются по рецепту и спиртосодержащих. Рецептурные и спиртосодержащие препараты можно приобрести на месте, а также заказать онлайн и забрать лично. В дальнейшем компания планирует обеспечить доставку медикаментов и товаров для здоровья по всей области за счет широкой сети из 73 партнерских точек, в том числе 33 в Калуге.

Открытие СБЕР ЕАПТЕКИ в Калуге – часть стратегии развития компании в регионах. В начале 2021 года открылись первые аптечные хабы в  Белгороде, Ростове-на-Дону, Воронеже, Курске, Тамбове, Астрахани, Иванове, Ярославле, Пятигорске, Ставрополе и Ульяновске.   
В СБЕР ЕАПТЕКЕ кроме лекарств, витаминов и БАДов представлен широкий выбор товаров для красоты и здоровья, средства гигиены и медтехника. На первый заказ через сайт или мобильное приложение действует скидка 300 рублей по промокоду APP300 при покупке на сумму от 1499 рублей.

Открытие СБЕР ЕАПТЕКИ сопровождалось благотворительной акцией. Компания передала лекарства и медицинские товары в пользу подопечных «Тарусского дома-интерната для престарелых и инвалидов».

Опубликовано: 19.05.2021 15:04 0 561
Тэги: Новости компаний
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