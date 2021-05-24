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C MAKFA вкусно и выгодно

Опубликовано: 24.05.2021 09:29 0 190
C MAKFA вкусно и выгодно

В преддверии летнего сезона MAKFA объявляет новую акцию для покупателей с розыгрышем призов для семейного отдыха.

Бренд MAKFA – это продукция, без которой не обходится ни одна семья: макаронные изделия, мука, крупы, зерновые хлопья. По объему продаж макаронных изделий и муки MAKFA – на первом месте в России*. Продукция под брендом MAKFA пользуется широким спросом не только в Калужской области, но и по всему миру.

Признание покупателей подтверждается многочисленными российскими и международными наградами. MAKFA 13 лет подряд возглавляет рейтинг «Любимые бренды россиян» в категории «макаронные изделия», входит в топ-3 международной премии Best Brands, является 6-кратным обладателем награды «Народная марка - Марка №1 в России», лауреат премий «Здоровое питание» и «Товар года».

В 2020 году мароны MAKFA прошли международную сертификацию вкуса Superior Taste Awards в Брюсселе и получили две звезды качества, что значит «Замечательный продукт».

Макароны MAKFA — первые для первых

Покупателям есть что выбрать! Бренд MAKFA – это более пятидесяти разновидностей макарон на любой вкус: классические, цельнозерновые, яичные, безглютеновые, с овощными добавками и даже гречневые.

Каждый найдет для себя самые вкусные, которые даже могут помочь раскрыть собственные таланты - талант к приготовлению вкусного обеда дома или быстрого ужина в походе, к организации лучшего перекуса на работе или на дачном пикнике. Главное, макароны MAKFA подойдут к любой ситуации и помогут добиться лучшего результата. Именно поэтому макароны MAKFA — первые для первых!

Печем вместе с MAKFA

Не уступает в популярности макаронам еще один продукт бренда MAKFA, который найдется практически в каждом доме. Речь идет, конечно же, о муке. Ведь ничего не сравнится с домашними булочками, хрустящим ароматным хлебом и любимым бабушкиным печеньем!

Пшеничная мука MAKFA поддерживает многовековые мукомольные традиции и производится из отборного российского зерна. Талант мукомолов и технологии формирования помольных партий позволяют не зависеть ни от сырья, ни от сезона. Мука будет иметь стабильные свойства, и покупатели всегда останутся довольны при выборе муки MAKFA. Ведь домашняя выпечка — это символ уюта, семейного счастья и заботы о близких.

Совсем недавно ассортимент муки MAKFA пополнился коллекцией альтернативных видов муки, которая включает рисовую, овсяную, гречневую, полбяную, льняную и кукурузную муку. Такую муку можно добавлять в привычные рецепты для выпечки. Мучные изделия приобретут новый вкус и дополнительные полезные свойства. Новинка уже скоро появится в крупных торговых сетях и уже есть в онлайн-магазинах.

 

Призы для активного лета

По 14 июля включительно покупатели MAKFA могут принять участие в акции «Активное лето с MAKFA»** и выиграть подарочные карты, которые можно обменять на крутые призы для отдыха.

Для этого достаточно выполнить простые действия:

  1. Приобрести любые макароны и/или муку MAKFA на сумму от 100 рублей в одном чеке.

  2. Сфотографировать чек на смартфон, чтобы хорошо было видно QR код.

  3. Отправить фото чека в чат-бот акции в WhatsApp по номеру +7919 343 4343 или в Telegram @PromoPriziBot.

  4. Ждать итогов розыгрыша.

Розыгрыши проводятся каждую неделю, поэтому шансы на победу есть у каждого покупателя. Еженедельно разыгрываются 50 подарочных сертификатов на сумму 1 000 рублей и один супер-приз на 10 000 рублей.

Чем больше чеков — тем больше шансов на победу. Выиграв сертификат, победители смогут самостоятельно выбрать товары на сайте https://www.giftery.ru/ на сумму сертификата. Публикация победителей происходит в течение 3 рабочих дней после проведения розыгрыша на сайте www.makfa-promo.ru.

Принять участие в акции может любой желающий, так как макароны или мука MAKFA продаются практически в любой торговой точке. Просто зайдите в любимый магазин, выполните простейшие условия акции и верьте в удачу.

С MAKFA вкусно и выгодно!

Подробные условия, правила акции и контакты для обратной связи размещены на сайте акции makfa-promo.ru

*На основании данных Nielsen по аудиту розничной торговли для категории «Макаронные изделия» за 12 месяцев, завершившихся 31 октября 2020, для общего рынка розничной торговли в Городской России, по состоянию на 09.12.2020. (© ООО “ЭЙ СИ НИЛЬСЕН”, 2020 г.)

**Организатор акции АО "МАКФА", ОГРН 1027401866898, 123001, г.Москва, пер. Вспольный, 5 / стр. 1, оф. 1. Общий срок проведения акции, включая период выдачи призов - с 13 мая 2021 года по 15 августа 2021 года. Срок совершения покупки для участия в розыгрыше призов -  с 13 мая 2021 года по 14 июля 2021 года.

Опубликовано: 24.05.2021 09:29 0 190
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