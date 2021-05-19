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Партия «Новые люди» восстанавливает уничтоженный лес

Опубликовано: 19.05.2021 10:00 0 628

Незаконно вырубленный лес в Боровском районе Калужской области будет восстановлен. 16 мая здесь прошла масштабная экологическая акция: сторонники партии «Новые люди» высадили 8 тысяч саженцев на месте разорённого леса.

Несколько лет назад «Боровское лесопромышленное предприятие» незаконно вырубило целые гектары здорового леса в особо охраняемых зонах. Местные жители вместе с работниками лесничества добились справедливости: вырубка была остановлена, а заместитель директора компании отправился за решётку.

Тем не менее, на восстановление леса уйдет ещё немало времени. Партия «Новые люди» решила внести свой вклад в возрождение «зелёных лёгких». В минувшие выходные в Боровском районе собрались сотни желающих поучаствовать в этом благородном деле. Присоединились к акции и действующие депутаты партии «Новые люди».

«Наша партия активно занимается экологией и продвигает программы сохранения природных ресурсов. Сегодня в этой сфере много пробелов. Не всегда природоохранные организации успевают противостоять нарушителям. Так произошло и с лесами Боровского района. Но я рад, что сегодня столько сторонников приняли участие в нашей акции. Совсем скоро на месте порубок зазеленеет молодой лес!», - рассказал глава фракции «Новые люди» в Законодательном Собрании Калужской области Дмитрий Зубов.

Партия «Новые люди» основана 1 марта 2020 года предпринимателем Алексеем Нечаевым. На выборах 2020 года в Калужской области партия преодолела избирательный барьер и набрала 8,08 %. Сейчас в Законодательном Собрании Калужской области «Новых людей» представляют Дмитрий Зубов и Дмитрий Артамонов, в Городской Думе города Калуги – Роман Выборнов.

Опубликовано: 19.05.2021 10:00 0 628
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