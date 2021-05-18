Владислав Шапша встретился с руководством «Газпромбанка»

Во вторник, 18 мая, в Калуге глава Калужской области Владислав ШАПША провел рабочую встречу с вице-президентом АО «Газпромбанк» Алексеем ВОЛЬНОВЫМ. Они обсудили перспективы сотрудничества при реализации социально значимых проектов на территории нашей области.

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Владимир Попов, региональный министр финансов Валентина Авдеева, министр конкурентной политики области Николай Владимиров и Городской Голова Калуги Дмитрий Денисов, а также руководство кредитной организации.

В числе обсуждаемых тем – банковское сопровождение инвестиционных проектов, лизинг техники и оборудования для областных нужд. По информации руководства банка, его программы кредитования позволяют экономить до 15% бюджетных средств.

Как отметил Владислав Шапша, Калужская область – регион с активной экономической политикой.

- У нас реализуется большое количество проектов по развитию инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, в социальной сфере, а также сотни экономических, - подчеркнул губернатор. - Мы заинтересованы, чтобы привлекать дополнительные инструменты для их реализации.

Владислав Шапша поручил руководителям профильных министерств детально изучить возможность реализации данных проектов в регионе с учетом коммерческих предложений, поступающих от других финансовых организаций.