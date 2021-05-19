Мобильный интернет станет доступнее для удаленных деревень

Пандемия показала: мобильная связь имеет крайне важное значение в жизни россиян. Именно интернет на смартфонах стал наиболее востребованным средством связи в дни самоизоляции, удаленной учебы и работы.

Tele2 подписала соглашение с РТРС об оснащении объектов телерадиосети оборудованием для развертывания мобильной связи. Скоростной LTE-1800 появится более чем в 500 населенных пунктах, где сейчас нет сети ни одного оператора, а вместе с этим – покрытие будет улучшено в 1,5 тыс. сел и поселков, у образовательных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, пожарных частей. Проект затронет 55 регионов страны, в том числе и наш.

– Как социально ориентированная компания мы исторически строим сеть в самых отдаленных уголках страны, зачастую оказываясь единственным доступным оператором для местных жителей, – рассказал генеральный директор оператора Сергей Эмдин. – Наш проект с РТРС и «Ростелекомом» способствует улучшению качества жизни на селе и созданию равных цифровых возможностей. При этом мы заметили, что жители малых населенных пунктов охотно пользуются услугами передачи данных и порой опережают по объемам потребленных гигабайтов горожан. Ведь преимущество цифрового мира в том, что он позволяет оставаться частью активной жизни при физической удаленности от центра событий.

УЦН 2.0: чего ждать к концу года

Помимо этого, в апреле 2021 стартовал второй этап проекта устранения цифрового неравенства. Компания начала строительство базовых станций мобильной связи в населенных пунктах, где проживает от 100 до 500 человек.

Таким образом до конца этого года высокоскоростной интернет появится в 1 198 российских поселках, селах и деревнях. Всего до 2030 года мобильная связь станет доступна более чем в 24 тыс. локаций страны.