ООО «РН-Энерго»: «Каждому потребителю мы предлагаем индивидуальные условия, которые позволят снизить затраты на электроэнергию» 

Предприятия Калужской области получат электроэнергию с оптового рынка и индивидуальное обслуживание

Независимый поставщик электроэнергии «РН-Энерго» – одна из крупнейших в России энергосбытовых компаний, осуществляющая поставки электроэнергии предприятиям на всей территории страны. Сейчас среди ее клиентов – компании нефтяной и газовой отрасли, транспорт, девелоперы. Это такие крупные потребители, как «Роснефть», «Ростелеком», «Башнефть», Самарская группа НПЗ и, конечно, предприятия малого и среднего бизнеса. Каждому потребителю «РН-Энерго» готова предложить специальные условия, которые позволят оптимизировать затраты на электроэнергию и сделать процесс обслуживания в компании максимально комфортным.

О том, как это стало возможно и что отличает «РН-Энерго» от других поставщиков электроэнергии, мы спросили у генерального директора компании Николая Кулыгина.

Николай Владимирович, компания «РН-Энерго» хорошо известна в России как один из лидеров энергетической отрасли. Расскажите, пожалуйста, как создавалась компания? Как происходило становление бизнеса?

История создания «РН-Энерго» неразрывно связана с историей нефтяной компании «Роснефть». Компания была создана в 2004 году, когда на рынке электроэнергетики начались процессы демонополизации, начала работать новая модель оптового и розничного рынка электроэнергии. У потребителей появился выбор – получать электроэнергию от гарантирующего поставщика или от независимого как на розничном рынке, так и на оптовом.

Доступ потребителя к оптовому рынку, естественно, открывает для него возможности снижения издержек на электроэнергию. И, конечно, крупные предприятия задумывались об этом. Они создавали независимые корпоративные энергосбытовые компании, которые помогали им оптимизировать затраты на электроэнергию. «Роснефть» тоже пошла по пути формирования корпоративной энергокомпании.

В какой момент произошла трансформация «РН-Энерго» в одну из крупнейших энергосбытовых компаний в России?

Лидером российского энергетического рынка, как мы все знаем, является ПАО «ИНТЕР РАО», и приобретение им в 2011 году 100% компании «РН-Энерго» стало ключевым драйвером развития последней. Новыми задачами «РН-Энерго» стали дифференциация бизнеса и расширение рынков сбыта на всей территории России.

Здесь важно помнить, что наша компания - независимый поставщик, а такой статус на энергетическом рынке дает колоссальные преимущества перед гарантирующими поставщиками, которые по закону просто обязан принимать всех потребителей на территории обслуживания с учетом установленной сбытовой надбавки и минимальным качеством обслуживания. Преимуществом же «РН-Энерго» перед гарантирующими поставщиками является индивидуальное обслуживание, учитывающее потребности клиента. Поэтому потребители электроэнергии с высокими запросами в качестве обслуживания за оптимальную сбытовую надбавку и переходят к нам, что позволяет им сэкономить на стоимости электроэнергии и получить дополнительные преимущества. Нашими клиентами стали «Ростелеком», «Башнефть», Самарская группа НПЗ и многие другие компании, включая предприятия малого и среднего бизнеса.

Николай Владимирович, Вы упомянули снижение затрат на электроэнергию. На какое снижение могут рассчитывать предприятия Калужской области, если сменят поставщика электроэнергии?

Речь может идти о снижении затрат до 70 % в сбытовой надбавке относительно гарантирующего поставщика. Еще мы можем помочь предприятию регулировать потребление электроэнергии, тогда затраты станут еще ниже. Кроме того, представим ситуацию: вы крупное предприятие и разные ваши филиалы обслуживаются у различных гарантирующих поставщиков. Мы же сегодня работаем в 63 регионах, а переход к единому поставщику снижает издержки предприятий на заключение договоров и обслуживание у различных компаний, что вызывает дополнительные удобства. Именно это наше преимущество и оценил один из наших важнейших контрагентов «Ростелеком». Благодаря выстроенным конструктивным отношениям с сетевыми компаниями, мы оперативно выводим потребителя на оптовый рынок электроэнергии и имеем большой опыт в строительстве систем АИИС КУЭ, то есть автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии.

Индивидуальное обслуживание потребителя предполагает также не только оптимальные цены, оно и дает возможность выбора условий как по количеству и размеру авансовых платежей, так и по срокам оплаты.

Одной из проблем на энергетическом рынке России сегодня является стандартизированный подход к клиенту, даже отвечают поставщики электроэнергии своим клиентам далеко не сразу… Николай Владимирович, Вы сказали, что в «РН-Энерго» потребители получают индивидуальное обслуживание, а как построен сам процесс работы с обращениями клиентов в компании?

Сейчас нашим партнерам и клиентам очень важна возможность удаленного общения с нами. Мы активно развиваем удаленные сервисы обслуживания. Так, в компании помимо сайта с формами обратной связи, представлен личный кабинет клиента и мобильное приложение, с помощью которых мы проводим опросы потребителей, находимся с ними в постоянном контакте, что позволяет нам оперативно дорабатывать системы под потребности наших клиентов. Сейчас «РН-Энерго» обслуживает около 15 тысяч потребителей, это юридические лица с общим объемом реализации электроэнергии более 27 млрд кВт*ч в год. И, конечно, все наши усилия направлены на то, чтобы каждый клиент получал ответ на свой вопрос в максимально сжатые сроки. Мы коммерческая компания, и нам важен каждый потребитель.

Расскажите, пожалуйста, о дальнейших планах компании.

С целью привлечения новых потребителей и удовлетворения действующих в «РН-Энерго» для повышения прозрачности, улучшения взаимоотношений и повышения качества и удобства постоянно совершенствуются стандарты обслуживания потребителей. Мы активно внедряем сервисно-ориентированную цифровую экосистему, удовлетворяющую информационные и сервисные потребности энергопотребителей. Будем и дальше совершенствовать функционал и удобство обслуживания для быстрого реагирования на клиентские запросы.

Дополнительно для потребителей мы проводим разъяснительную работу по изменению законодательства в части электроэнергетики, в том числе обсуждаем проекты законодательных инициатив, что позволяет сформировать позицию и довести ее до различных министерств и ведомств с целью учета в окончательной редакциях документов.

Будем и дальше совершенствовать наши стандарты обслуживания клиентов. Мы хотим стать для наших будущих клиентов надежным партнером, которому можно доверить энергоснабжение на предприятиях и получить дополнительный необходимый набор услуг.

Более 15 лет мы обслуживаем различные крупные предприятия и планируем дальше расширять зону своего присутствия на территории РФ, сохраняя лидерство среди независимых энергосбытовых компаний. И, конечно, мы рассчитываем на такое же долгосрочное сотрудничество с предприятиями Калужской области.

Для связи с ООО "РН-Энерго" можно обратиться по телефону 8 800 550 32-07 или же оставить заявку на официальном сайте: www.rn-energo.ru