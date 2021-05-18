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«ВКонтакте» больше не самая популярная соцсеть в Калуге

Опубликовано: 18.05.2021 10:00 0 1033
«ВКонтакте» больше не самая популярная соцсеть в Калуге

Специалисты big data Tele2 проанализировали статистику 10 развлекательных и полезных интернет-платформ и приложений, через которые ежедневно проходит больше всего дата-трафика. В выборку вошли соцсети, мессенджеры, сервисы для просмотра видеоконтента, прослушивания музыки и навигации.

Оказалось, что прошедший год поменял интересы калужских клиентов оператора. Так, в начале пандемии – в марте и апреле 2020 года, первую строку рейтинга уверенно занимала соцсеть «ВКонтакте», где помимо основных функций можно узнавать новости в тематических пабликах и слушать музыку. Но уже осенью прошлого года ее вытеснили на третье место площадки YouTube и Instagram соответственно, которые характерны наличием развлекательного и обучающего видеоконтента.

Вместе с «ВКонтакте» вниз, на четвертую позицию, сместились и «Одноклассники». К сегодняшнему дню объем трафика на YouTube и в Instagram вырос более чем в 4 раза, тогда как показатели упомянутых соцсетей в среднем упали вдвое.

Вопреки этим трендам, трафик на другой соцсети – Facebook, ориентированной на деловую аудиторию, возрос в 8 раз. Площадка поднялась в общем рейтинге на одну позицию, но тем не менее заняла лишь пятое место, сразу за «Одноклассниками». Можно сделать вывод, что жители стали чаще вести через интернет рабочие переговоры и налаживать в Сети новые бизнес-контакты.

Если говорить про мессенджеры, то здесь картина осталась без изменений. Больше всего абоненты общаются через WhatsApp. Второе место по-прежнему у Viber. Любопытно, что в пандемию трафик резко увеличился на обеих площадках, но Viber вырос более агрессивными темпами, сократив отрыв от конкурента вдвое.

Музыкальные платформы стали популярнее в среднем в 2,5 раза – это соотносится с усредненными показателями всей анализируемой выборки. А открытием года определенно можно назвать сервисы навигации. Если в апреле 2020 года интернет-трафик на них увеличился в 3 раза, то к прошлой осени он возрос в рекордные 15 раз, а к марту 2021 года – уже в 114 раз. Вероятной причиной этого можно назвать самоизоляцию: люди направились пережидать ограничения за город или в соседние регионы и для поездки использовали интернет-навигаторы.

Справка: В исследовании были использованы данные об активности клиентов, отвечающих двум условиям: они являются постоянными пользователями мобильного интернета и обладают устройствами с технологией 4G.

Опубликовано: 18.05.2021 10:00 0 1033
Тэги: новости компаний
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