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Участники форума «Юность-2021» встретились с городским головой Калуги

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.05.2021 12:21 0 282
Участники форума «Юность-2021» встретились с городским головой Калуги

Участников форума ждала интересная деловая игра с участием Городского Головы Калуги Дмитрия Денисова. Ребята попробовали себя в роли экологов, чиновников, мэра города, пенсионеров, инвесторов. Перед ними стояла сложная задача решить: строить или не строить полиграфический завод и при этом учесть интересы всех категорий населения.

Депутаты Городской Думы провели с юными парламентариями интеллектуально-спортивную игру. Команды состязались в беге, эстафетах с мячом, перетягивании каната, разгадывали ребусы.

Вместе с заместителем Городского Головы Ириной Агеевой участники форума попробовали свои силы в организации и проведении предвыборной мини-компании.

Третий день – день подведения итогов и защиты проектов. Команды представили свои идеи для реализации: благоустройство городского пляжа, строительство студенческого городка для молодых специалистов, развитие коммуникативных способностей школьников, обучение мастерству ведения дебатов, разработка нового информационного ресурса для гостей города.

«Вы показали себя активными и целеустрёмлёнными, предложили много интересных идей, пообщались с руководителями области и города, а мы услышали, какие вопросы интересуют вас, - отметил на закрытии форума Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. - Желаю вам продолжать в том же духе, добиваться новых успехов и активно реализовать свой потенциал».

Уполномоченный по правам ребёнка в Калужской области Ольга Коробова также поблагодарила ребят за активную работу и пожелала им дальнейших успехов.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.05.2021 12:21 0 282
Тэги: городская дума
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