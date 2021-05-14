В Калуге стартовал первый Межмуниципальный молодежный форум «Юность 2021»

Стартовал первый Межмуниципальный молодежный форум «Юность 2021». Участники форума заселились в корпуса оздоровительного лагеря «Сокол» и познакомились друг с другом.

Гостями и непосредственными участниками открытия форума и интеллектуально-спортивной игры «Форт Бойярд» стали Глава городского самоуправления Юрий Моисеев, председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев, заместитель губернатора Дмитрий Разумовский, первый заместитель Городского Головы Александр Серяков, заместитель Городского Головы Ирина Агеева и начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики Игорь Матвеенко.

Для участников и гостей форума вожатые подготовили творческие номера. Ребята смогли задать интересующие вопросы Юрию Моисееву и Геннадию Новосельцеву.

«Сегодня у вас есть замечательная возможность пообщаться друг с другом, найти новых друзей и единомышленников, почерпнуть новые идеи, научиться продвигать свои проекты и работать в команде», – обратился к участникам форума Юрий Моисеев.

Затем участников ждала увлекательная игра «Форт Боярд». Командам необходимо было пройти 10 станций и показать не только свои умственные способности, но и физическую подготовку. Вместе с командами станции проходили и руководители города и области.

В программе сегодняшнего дня масса интересных мероприятий, в том числе: мастер-классы, презентации отрядов, посещение конюшни. Завершит первый день форума дискотека.