Калужские врачи бесплатно получили более 5 тонн продуктов

В Калужской области продолжается вакцинация населения. Чтобы вернуться к нормальной жизни, сознательные жители регионы делают прививки от коронавируса.

Правда, снижение заболеваемости опасной болезнью не должно вводить в заблуждение. Врачи продолжают находиться под большой нагрузкой. И любая помощь для медицинских работников не является лишней. Социально ответственный бизнес понимает сложившуюся ситуацию и помогает больницам.

Так, торговая сеть «Пятёрочка» продолжает оказывать поддержку сотрудникам медучреждений по всей стране. Более 5 тонн продуктов и гигиенических средств были направлены в больницы Калужской области.

Продовольственную помощь получили в Городской клинической больнице №2 «Сосновая роща», Калужской областной клинической больнице, Городской клинической больнице №4 им. Хлюстина А.С., Областной клинической больнице скорой медицинской помощи им. К.Н. Шевченко и Областной клинической детской больнице. В этих важнейших учреждениях здравоохранения региона в общей сложности трудятся более 4400 сотрудников. Из них - более 1000 человек ежедневно рискуют жизнью и работают в «красной зоне», где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией.

В учреждения здравоохранения уже поступили чай и кофе, кондитерские изделия, питьевая вода, а также мыло, шампунь, гель для душа и другие средства гигиены.

- Пандемия коронавируса всё ещё является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. И медицинские работники продолжают каждый день оказывать необходимую помощь заболевшим, - отметил директор макрорегиона «Центр» торговой сети «Пятёрочка» Евгений Дутов. - Поддерживая медперсонал больниц продовольствием, мы благодарим каждого причастного за самоотверженный труд и заботу о тех, кто столкнулся с инфекцией.

Одна из самых крупных продовольственных сетей России поддерживает врачей в сложное коронавирусное время и в других регионах страны. Система здравоохранения бесплатно получила сотни тонн продуктов и гигиенических средств.