Что такое 9 мая? Только ли дневной парад и вечерний фейерверк? Пожалуй, нет. Для многих это возможность лишний раз поздравить ветеранов, оказать им знак внимания, да и просто сделать доброе дело. Например, купить цветы и конфеты и подарить их незнакомой бабушке. А вдруг, именно ей так важен этот знак внимания, дети и внуки далеко и некому преподнести подарок?

Или одарить чем-то вкусненьким маленького ребенка? Вот он берет в руки творожный сырок и лицо его озаряет улыбка. И мама довольна, к сырку подарили бутылочку невероятно полезного ацидофилина – вот и перекусили по время прогулки. А ведь обычно так трудно уговорить съесть не только сладости…

В этот предпраздничный день на Театральной улице лица людей то и дело озарялись улыбками. «Агрофирма Оптина» дарила вкусные подарки, чтобы напомнить, как важно делать вот такие жесты щедрости и заботы. Люди постарше недоверчиво сомневались: неужели просто так, бесплатно дают? А потом раскрывались, рассказывали свои истории, благодарили за внимание.

Для некоторых было удивлением узнать, что у «Агрофирмы Оптина» есть не только хорошо знакомые им молоко, кефир, сметана и масло – знаменитый «золотой слиток». Большой интерес вызвал мягкий живой творог – он сохраняет все пользу данного продукта и полностью готов к употреблению. Или что ацидофилин – прекрасная альтернатива кефиру, ведь он не менее, а может даже более полезен, особенно для тех, кто недавно переболел, прошел курс антибиотиков. А таких в эти дни немало. Кто-то даже брал подарки и говорил: дочке отнесу, она только из больницы…

В эти дни так важно напомнить людям о победе. Победе духа над любой бедой: войной ли, тяжелой болезнью. Мы снова вместе. И мы снова победим. Как в том далеком сорок пятом. С Праздником!

Людмила Петровна.

- Я хорошо знакома с продукцией «Агрофирмы Оптина», всё козельское беру. Мне и молоко нравится, и творог, и сметана. И масло только их покупаю. Благо, что и скидки на их продукты часто в магазинах бывают. Этот завод славится и не зря! Очень приятно в такой праздник получить подарок, тем более такой, вкусный и полезный! 9 мая – наш общий день, надо беречь его и сохранять традиции.

Светлана Викторовна

- Очень люблю козельскую продукцию, всегда покупаю, у «Агрофирмы Оптина» натуральная молочка. Это наш, местный производитель, вкусно делают, всегда всё свежее. Хорошо, что наши фермеры держатся на рынке, для нас, покупателей, это тоже победа. Значит, можно купить для себя и близких не только вкусную, но и полезную, экологически чистую продукцию. День Победы мы непременно будем отмечать. Это наш общий праздник.

Венера с маленькой дочкой Эвелиной

- Мы очень любим молоко и другие продукты козельские, потому что натуральные. И вкусные, конечно. День Победы отмечаем, поддерживаем традиции. Непременно рассказываем детям, что это наша страна победила. Важно передавать правду об истории.

Галина (в темной куртке) и Виктория (в светлой)

- Нам очень нравится продукция «Агрофирмы Оптина», потому что она натуральная, а нам очень нравится правильное питание. День Победы для нас значимый праздник, мы кадеты, потому и на парад в Москву ездим, и просто чтим память героев. Не вся молодежь забывает свою историю. Мы бережем традиции и очень любим 9 мая!