Бежин луг – важно сохранять традиции!

Обычно по Театральной улице люди идут не спеша. Но в этот день калужане и гости города торопились: дождливо, ветрено, не уютно. Правда, для многих приятным сюрпризом стали вкусные подарки от Тульского Молочного Завода, который совместно с агентством «Комсомольская Правда», провел накануне 9 мая акцию, приуроченную ко Дню победы.

Слова войны – страх, потери, голод. Слова Победы – радость, ликование, застолье! Даже в самые не простые годы наши бабушки и дедушки старались накрыть стол, помянуть павших, поблагодарить живых героев. И мы по традиции все стараемся сделать этот день хлебосольным, щедрым на ароматы и вкусы: чтобы и огурчики свежие со сметаной, и стакан молока с мягкой булкой. И обязательно порадовать детей, но желательно не только сладким, но и полезным. У каждого возраста ведь свои предпочтения. Но объединяет всех одно – уважительное отношение к еде. В нашей стране оно в крови, в генетической памяти народа. Потому поделиться едой, подарить что-то вкусное – родному человеку или соседу – это радость и для самого себя.

Тульский Молочный Комбинат вот так же по-соседски щедро одарил калужан бутылочками свежего йогурта. Этот производитель постоянно расширяет ассортимент, создавая вкусные новинки. Не так давно компания сменила дизайн упаковки. Напомнить о себе и о полезных йогуртах с различными вкусами туляки смогли в этот предпраздничный день. И радовалась такому подарку не только молодёжь. Люди старшего возраста признавались, что им тоже нравится пить не только классический кефир. Многие отмечали, что йогурт этот в очень компактные бутылочки разлит, удобно брать с собой – на работу или прогулку. Ведь перекус должен быть полезным!

Девиз предприятия – инновации для здоровья нации. В нём заложен основной принцип производства: направлять современные технологии на благо человека. Потому Тульский Молочный Комбинат выпускает только экологически чистые продукты без «химии» и вредных добавок.

Одна из уникальных разработок ТМК – питьевой творог! Мы привыкли, что этот продукт скорее нужно есть ложкой. Но для удобства туляки делают его жидким, такие бутылочки также очень удобно брать с собой! Разнообразие вкусов позволяет каждому найти свой питьевой творожок, что особенно ценят мамы маленьких детей. Ведь известно, как не просто накормить ребенка, которому может не нравится сухой творог, но зато он с удовольствием выпьет тот же продукт только с клубничной добавкой. Или предпочтет ароматную вишенку. Упаковка всей продукции яркая, вызывающая аппетит.

Питьевой творог «Бежин луг» также производится по особой современной технологии ультрафильтрации. При ней отделение творога от сыворотки происходит через керамические мембраны с очень маленьким диаметром пор. Это позволяет сохранить в нём все полезные природные компоненты. Этот творог помимо прочих витаминов и минералов содержит сывороточные белки – альбумины, а они в свою очередь – незаменимые аминокислоты: метионин, холин, троптофан , лизин и витамин молодости – коэнзим.

А йогурт в бутылочке, который дарили организаторы акции накануне 9 мая калужанам - улучшает пищеварение, сохраняет прочность костной ткани. В его составе имеется болгарская палочка, она способствует созданию здоровой микрофлоры кишечника. В этом йогурте много полезных витаминов и микроэлементов, главные из которых кальций, фосфор, магний и калий. Он отлично подходит для людей, выбирающих здоровый образ жизни. Но что не менее важно, он просто очень вкусный! Впрочем, как и вся продукция Тульского Молочного Завода.

Татьяна Георгиевна

- Очень любим кефир «Бежин луг», спасибо за эту акцию, попробуем и йогурты! Нам нравится, когда на столе полезные продукты. Благодарим за вкусные подарки и за такую акцию. Хочу поздравить всех с Праздником Великой Победы! Особенно сказать слова благодарности ветеранам. Их осталось совсем мало. Их надо беречь и сохранять память о тех днях.

Екатерина с подругой и дочерью

- Постоянно покупает молоко «Бежин луг», оно вкусное и не портится. Упаковки мягкие, удобно пить из них и брать с собой. Акции на этот товар часто бывают в сетевых магазинах, что тоже радует. Спасибо организаторам за такую акцию. День Победы, наверное, самый любимый праздник! Уважаю людей, которые совершили этот подвиг. Очень хочется, чтобы о нем помнили, Почти столетие уже прошло Хочется, чтобы молодежь особенно поддерживала память, чтобы заслуги нашего народа не умалялись и история не переписывалась. Очень горько это видеть. Другие государства, которые прилично заработали на войне, пытаются себе эту победу приписать, к сожалению, молодежь начинает этому верить, сомневаться в истории Росси. Но в нашей стране каждая семья пострадала, имела большие потери. Мы долго восстанавливались. И надо непременно помнить, что Победа стала возможна только благодаря духу русского человека.

Светлана с внучкой

- Продукция в новой упаковке теперь продается, но мы ее давно знаем, очень любим, творожок, в частности. Хорошее качество, нежная консистенция у него. Акция очень хорошая. Этот праздник на генетическом уровне всех россиян. У меня воевал дед. В детстве его рассказы пугали, только став взрослой, по настоящему осознала, что они пережили. Все это надо передавать из поколения в поколение. Это важно сохранить.

Ермакова Людмила Станиславовна

- Я постоянно покупаю кисломолочную продукцию «Бежин луг», беру для внучки. Ей нравится вкус! И свои они, соседи. Мне нравятся местные производители, туляки тоже рядом, этот завод давно зарекомендовал себя. А праздник…он как в песне, со слезами на глазах. Ничего нового не скажешь. Он общий, народный, как и годы назад!

Ольга Николаевна

- День Победы – это не только радость, но и горечь воспоминаний о потерях. В каждой семье была своя утрата. В нашей семье дедушка дошел до Берлина, видел, как водрузили знамя Победы. К сожалению, сейчас его уже нет. Мы гордился им и вообще всеми ветеранами. Дай им Бог здоровья! Спасибо организаторам за акцию, что привлекают внимание к этой теме. Продукцию «Бежин луг» очень люблю, как раз всегда покупаю йогурт. Он просто очень вкусный!