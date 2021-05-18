Стоматология New Smile- профессиональный подход к здоровью и красоте
Профилактика стоматологических заболеваний - одно из приоритетных направлений в работе клиники. Внедрив швейцарский протокол GBT в нашу практику,мы можем предложить пациентам качественную, профессиональную, эффективную и безболезненную гигиену полости рта.
Guided Biofilm Therapy (GBT) — это новый протокол профессиональной гигиены полости рта, составленный в соответствии с высокими стандартами Швейцарской Стоматологической Академии (SDA).
Его применение позволяет эффективно бороться с биоценозом ротовой полости (биопленкой), который признан основной причиной развития стоматологических патологий:
-кариес
-пульпит
-гингивит
-пародонтит
Рекомендовано для детей и взрослых,пациентов с имплантатами и брекетами,как самостоятельная процедура или при подготовке к отбеливанию зубов.
Напомним,что в New Smile мы можем предложить Вам весь спектр стоматологической помощи для детей и взрослых.
Калуга,Ул.Суворова,77
Запись на приём по тел 8(4842) 74-24-80 (82)
Возможны противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.