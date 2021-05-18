Стоматология New Smile- профессиональный подход к здоровью и красоте

Профилактика стоматологических заболеваний - одно из приоритетных направлений в работе клиники. Внедрив швейцарский протокол GBT в нашу практику,мы можем предложить пациентам качественную, профессиональную, эффективную и безболезненную гигиену полости рта.

Guided Biofilm Therapy (GBT) — это новый протокол профессиональной гигиены полости рта, составленный в соответствии с высокими стандартами Швейцарской Стоматологической Академии (SDA).

Его применение позволяет эффективно бороться с биоценозом ротовой полости (биопленкой), который признан основной причиной развития стоматологических патологий:

-кариес

-пульпит

-гингивит

-пародонтит

Рекомендовано для детей и взрослых,пациентов с имплантатами и брекетами,как самостоятельная процедура или при подготовке к отбеливанию зубов.

Напомним,что в New Smile мы можем предложить Вам весь спектр стоматологической помощи для детей и взрослых.



Калуга,Ул.Суворова,77

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