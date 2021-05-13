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В Калуге поздравили родителей 1371 ребенка, родившегося в 2021 году

Дмитрий Ивьев , Фото: городская дума.
Опубликовано: 13.05.2021 16:31 0 624
В Калуге поздравили родителей 1371 ребенка, родившегося в 2021 году

Родившаяся 6 мая в семье Михеевых дочка Вероника стала 1371-м ребенком, появившимся на свет в Калуге в 2021 году. 

В этом году Калуга отмечает свой 650-летний юбилей, датой основания нашего города считается 1371 год.

13 мая на торжественной регистрации родителей поздравили Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, Городской Голова Дмитрий Денисов, заместитель Городского Головы Ирина Агеева, начальник управления социальной защиты Зоя Артамонова и начальник управления ЗАГС Майя Паненкова.

«Поздравляю вас с рождением дочери! 2021 год для Калуги особенный, юбилейный. Символично, что ваша дочка стала 1371-м ребенком, родившимся в год 650-летнего юбилея нашего города, именно 1371-й год считается датой основания Калуги. От всей души желаю успехов вашей замечательной семье, здоровья, благополучия, любви и семейного тепла. Пусть дети всегда радуют вас!», – обратился к молодым родителям Юрий Моисеев.  

Юрий Моисеев также зачитал поздравление от Губернатора Калужской области Владислава Шапши и вручил семье Михеевых подарки: набор столовых приборов, развивающий конструктор и игрушки.  Свидетельство о рождении вручил Городской Голова Дмитрий Денисов.

Дмитрий Ивьев , Фото: городская дума.
Опубликовано: 13.05.2021 16:31 0 624
Тэги: городская дума
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