COVID-19 9 Мая Афиша Самая стильная выпускница Клиника года
Главная Новости Общество
COVID-19 9 Мая Афиша Самая стильная выпускница Клиника года

Пандемия ВИЧ-инфекции длится уже 40 лет…

Опубликовано: 13.05.2021 21:52 0 253
Пандемия ВИЧ-инфекции длится уже 40 лет…

ВИЧ – инфекция – это глобальная проблема человечества. Несмотря на прогресс в борьбе с этим социально-значимым заболеванием вылечить его по сей день невозможно, к сожалению, нет и вакцины.

В Российской Федерации сохраняется высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией, сегодня зарегистрировано почти 1 500 000 случаев ВИЧ-инфекции, ежегодно 90тыс. человек узнают, что заражены! Заболевают люди любого возраста, в группе риска остается молодежь, однако сегодня всё больше в эпидемию вовлекаются граждане от 30 до 60 лет (80% выявленных случаев).

В Калужской области зарегистрировано более 4000 случаев ВИЧ-инфекции, ежегодно около 250 человек узнают, что инфицированы, болезнь регистрируются во всех районах области. Граждане заражаются при незащищенных половых контактах (более 60% выявленных случаев), каждый четвертый инфицируется ВИЧ наркотическим путем.

ВИЧ-инфекция – это хроническое заболевание, люди являются на протяжении всей жизни источником инфекции, поэтому в настоящее время встретиться с инфицированным ВИЧ человеком может каждый.

Определить, есть или нет ВИЧ в организме можно, если сдать анализ крови на ВИЧ в поликлинике или в СПИД-центре (через 2-3 месяца после возможного заражения, так как у болезни есть «скрытый период»). В нашем регионе ежегодно обследуется более 20% населения, делать это нужно систематически, чтобы своевременно выявить болезнь и сохранить свою жизнь.

В рамках Международного дня памяти умерших от СПИДа (в 2021 году – 16 мая) и IX Всероссийской акции СТОП ВИЧ СПИД Калужский СПИД-центр организует с 24.05.21 по 28.05.21 Майскую Неделю экспресс-обследования на ВИЧ (бесплатно, анонимно, безопасно, кровь берется из пальца, результат готов через 10-15 минут, предусмотрена консультация врача, акция проводится по адресу – Калуга, ул.Степана Разина, д.1, с 14.00 до 16.00 часов (каб.14), паспорт и полис НЕ нужны!).

On-line акции СПИД-центра- приглашаются все желающие:

1

Веб – презентация для населения

«ВИЧ. Важная информация»

презентация доступна с 12.05.21

Страницы СПИД-центра в соц.сетях - «Защитим себя от ВИЧ/гепатита и коронавируса»:

vk.com/spidcentr

ok.ru/group/53369191792770

m.facebook.com/pages/catelory/Health-Beauty/защитим себя от ВИЧ и гепатита-117929325554222


 

 

2

Виртуальная выставка

творческих работ

«Креативный подход в борьбе с ВИЧ»

(фото, видео, стихи, рисунки)

с 13.05.21 - 18.05.21

 

3

ВИЧ-КВИЗ «Проверь себя!»

(старт 13 мая в 10ч, финиш -14 мая в 18ч)

 

4

On-line игра «ВИЧ-УГАДАЙКА»

(старт 17 мая в 10.00, финиш 18 мая в 18ч)

5

On-line кинотеатр, электронная библиотека и новостной блок

«ВИЧ. Посмотри. Прочти. Запомни»

vk.com/spidcentr

ok.ru/group/53369191792770

сайт: спидцентр-калуга.рф

Важно понимать, что только сам человек – главное звено в сохранении своего здоровья, каждый несёт ответственность за защиту от заражения ВИЧ себя и других.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД», Калуга, С.Разина, д.1, регистратура 57-81-27

 

Опубликовано: 13.05.2021 21:52 0 253
Тэги: рeклама
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Калужские пенсионеры получили постоянно действующую скидку на связь от МегаФона
Связисты узнали, что читают книголюбы в Калужской области
Калужане покупают корейские смартфоны в 7 раз чаще американских
Георгий Юрданов: Калужская область обладает конкурентными преимуществами для развития внешнеэкономических связей
Работодатели Калужской области поделятся лучшими HR-кейсами 2020 года
Число пользователей сервисов платформы «Ростелеком Ключ» в Калужской области достигло восьми тысяч
Новости
ОПРОС
А что для вас главное в такси? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Автомобили с пробегом из США
Зависимые и независимые пружины в матрасе: их особенности и качество поддержки
Курсы по обучению HTML

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru