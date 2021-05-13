Пандемия ВИЧ-инфекции длится уже 40 лет…

ВИЧ – инфекция – это глобальная проблема человечества. Несмотря на прогресс в борьбе с этим социально-значимым заболеванием вылечить его по сей день невозможно, к сожалению, нет и вакцины.

В Российской Федерации сохраняется высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией, сегодня зарегистрировано почти 1 500 000 случаев ВИЧ-инфекции, ежегодно 90тыс. человек узнают, что заражены! Заболевают люди любого возраста, в группе риска остается молодежь, однако сегодня всё больше в эпидемию вовлекаются граждане от 30 до 60 лет (80% выявленных случаев).

В Калужской области зарегистрировано более 4000 случаев ВИЧ-инфекции, ежегодно около 250 человек узнают, что инфицированы, болезнь регистрируются во всех районах области. Граждане заражаются при незащищенных половых контактах (более 60% выявленных случаев), каждый четвертый инфицируется ВИЧ наркотическим путем.

ВИЧ-инфекция – это хроническое заболевание, люди являются на протяжении всей жизни источником инфекции, поэтому в настоящее время встретиться с инфицированным ВИЧ человеком может каждый.

Определить, есть или нет ВИЧ в организме можно, если сдать анализ крови на ВИЧ в поликлинике или в СПИД-центре (через 2-3 месяца после возможного заражения, так как у болезни есть «скрытый период»). В нашем регионе ежегодно обследуется более 20% населения, делать это нужно систематически, чтобы своевременно выявить болезнь и сохранить свою жизнь.

В рамках Международного дня памяти умерших от СПИДа (в 2021 году – 16 мая) и IX Всероссийской акции СТОП ВИЧ СПИД Калужский СПИД-центр организует с 24.05.21 по 28.05.21 Майскую Неделю экспресс-обследования на ВИЧ (бесплатно, анонимно, безопасно, кровь берется из пальца, результат готов через 10-15 минут, предусмотрена консультация врача, акция проводится по адресу – Калуга, ул.Степана Разина, д.1, с 14.00 до 16.00 часов (каб.14), паспорт и полис НЕ нужны!).

On-line акции СПИД-центра- приглашаются все желающие:

1 Веб – презентация для населения «ВИЧ. Важная информация» презентация доступна с 12.05.21 Страницы СПИД-центра в соц.сетях - «Защитим себя от ВИЧ/гепатита и коронавируса»: vk.com/spidcentr ok.ru/group/53369191792770 m.facebook.com/pages/catelory/Health-Beauty/защитим себя от ВИЧ и гепатита-117929325554222

2 Виртуальная выставка творческих работ «Креативный подход в борьбе с ВИЧ» (фото, видео, стихи, рисунки) с 13.05.21 - 18.05.21 3 ВИЧ-КВИЗ «Проверь себя!» (старт 13 мая в 10ч, финиш -14 мая в 18ч) 4 On-line игра «ВИЧ-УГАДАЙКА» (старт 17 мая в 10.00, финиш 18 мая в 18ч) 5 On-line кинотеатр, электронная библиотека и новостной блок «ВИЧ. Посмотри. Прочти. Запомни» vk.com/spidcentr ok.ru/group/53369191792770 сайт: спидцентр-калуга.рф

Важно понимать, что только сам человек – главное звено в сохранении своего здоровья, каждый несёт ответственность за защиту от заражения ВИЧ себя и других.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД», Калуга, С.Разина, д.1, регистратура 57-81-27