Владислав Терехин назначен новым начальником Управления специальной связи по Калужской области

В четверг, 13 мая, в Калуге главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев представил губернатору Владиславу Шапше нового начальника регионального Управления специальной связи (управление с зоной ответственности ЦФО) Владислава Терехина.

Владислав Терехин – выпускник Высшего пограничного военно-политического училища КГБ СССР им. К.Е. Ворошилова. Обучался в Академии федеральной службы безопасности Российской Федерации и Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации.

На протяжении нескольких лет работал на руководящих должностях в холдинге «ВымпелКом», занимал пост заместителя генерального директора по развитию ООО «Системы поддержки бизнеса». С марта 2021 года и по настоящее время исполнял обязанности начальника Управления специальной связи по Калужской области.

Отвечая на вопрос губернатора о первоочередных задачах в новой должности, Владислав Терехин отметил:

- Моя главная задача – смотреть новым взглядом, но с государственной ответственностью, на грузоперевозки в Центральном регионе. Мы перевозим военные и социально значимые грузы, включая документацию ЕГЭ и культурные ценности. В этом году для нас наиболее важная задача – перевозка бюллетеней по выборам в Государственную Думу. Для себя считаю необходимым развить в калужском регионе с максимальной ответственностью и надежностью сеть грузоперевозок.