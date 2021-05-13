Молодежный форум «Юность-2021» откроется в Калуге 14 мая

С 14 по 16 мая в оздоровительном лагере «Сокол» будет проходить первый межмуниципальный молодежный форум «Юность-2021». Организаторы - Городская Дума города Калуги и Молодежная палата при Гордуме Калуги.

Участники – студенты вузов и старшеклассники городов Калуга и Обнинск. Ребят ожидает интересная, насыщенная программа, направленная на развитие творческого потенциала, умений и навыков общения, встречи с политиками, брифинги, мастер-классы, спортивные и интеллектуальные игры.

Следите за дневником форума! Мы обо всем будем рассказывать подробно в пабликах Гордумы и Молодежной палаты при Гордуме Калуги!

Сегодня организаторы мероприятия и отрядные вожатые при поддержке депутатов Гордумы Сергея Павлова и Наталии Кононовой ведут последние приготовления к приезду участников и гостей форума. Особая благодарность нашим надежным помощникам гастрономическому пабу «Правда» за организацию питания.

Сергей Павлов, руководитель фракции «Единая Россия» в Гордуме Калуги: «Молодежный форум задуман как развивающая площадка для активных, энергичных молодых людей, которые стремятся к саморазвитию, участвуют в общественной жизни, ищут себя и свое место в жизни. Ну а мы, как старшие товарищи, наставники, готовы им в этом помогать. Желаю всем участникам успешно поработать в эти три дня, найти новых друзей, обрести опыт общения и, конечно, хорошо отдохнуть».