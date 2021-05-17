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Олеся Гук: «Я всегда - с детства - знала, что буду лечить детей!»

Опубликовано: 17.05.2021 16:25 0 616

Олеся Вячеславовна Гук многим калужанам известна как грамотный и уважаемый специалист. Она - оперирующий хирург, задача которого спасать жизни и здоровье детей. Врач, который ведет активную профессиональную деятельность, занимает должность заведующего ЛОР-отделением в детской областной больнице, выполняя от 120 операций в месяц, а также учится в аспирантуре, преподаёт в Калужском Государственном университете, и ведет прием в одной из ведущих частных клиник региона –медицинском центре «АСТРО». Мы поговорили с доктором об особенностях её профессии и главных показаниях к оперативному вмешательству у детей.

Здесь очень комфортно!

- Олеся Вячеславовна, чем отличается работа в центре «Астро»?

- В «Астро» у меня пока два рабочих дня, вторник и воскресенье. В перспективе дни работы могут увеличиться, в планах вести прием и оперативное лечение в центре «Астро» г.Обнинска. Консультирую людей любого возраста, недавно на приёме была женщина 93-х лет. Плановые операции делаю только у детей. График в «Астро» удобен пациентам, ведь в выходные дни, тем более в воскресенье, работают редкие клиники.

- Оборудование в центре «Астро» соответствует требованиям времени?

- Абсолютно! Имеется современная эндоскопическая стойка, установлен отличный ЛОР-комбайн со встроенным вакуумным электроотсосом, есть аппарат тонзилор. На втором этаже здесь же на Циолковского - стационар, там комфортабельное пребывание мам с детьми, хорошее питание три раза в день. Операционная снабжена видеонаблюдением, при ней отдельная смотровая.

- А какие процедуры выполняете в центре «Астро»?

- В кабинете мы проводим эндоскопию носа, осмотр гортани и слухового прохода, делаем стандартные промывания ЛОР-органов, вскрытие мелких новообразований. Процедуры безболезненные. Эндоскопическая стойка с монитором позволяет показывать пациенту состояние аденоидов или миндалин. В «Астро» отлично выстроенная меддиагностика. Пациент идет на рентген, делает снимок в соседнем кабинете, пока возвращается, снимок уже у меня, я написала протокол лечения. Нет очередей, приём строго по времени. Здесь очень комфортно! И расположение удобное, рядом Парк Циолковского, въезд в город.

- А какие операции проводите?

- В «Астро» я провожу плановые операции у детей: удаление миндалин, аденоидов, полипов и папиллом в носу, горле, ухе. Любые доброкачественные образования. Операции проводим под общим наркозом. При аденотомии маленький пациент находится в стационаре с мамой сутки.

- Часто мамы сомневаются: удалять или нет те же аденоиды у ребенка?

- Важно знать, что нет смысла ждать пяти или семи лет, ограничения по возрасту отсутствуют. Есть чёткие показания к аденотомии. Первое - отсутствие носового дыхания, храп по ночам, днём постоянно открыт рот, нижняя челюсть выдвинута вперёд, лицо становится аденоидным. Второе – снижение слуха, аденоидная ткань прорастает в область слуховых труб, там скапливается жидкость, появляются постоянные отиты.  И отсутствие эффекта от консервативной терапии – третий показатель. Все изменения опасны: слух очень тяжело восстанавливается, внешность меняется. Важно не запустить.

- А какие рекомендации для удаления миндалин?

- Первое - рецидивы гнойных ангин по 4-5 раз в год с высокой температурой. Второе -осложнение на сердце и суставы. И третье - отсутствие дыхания. Миндалины могут быть не воспалены, но, например, после мононуклеоза настолько гипертрофированы, что смыкаются между собой и западают над гортанью. У ребенка начинается ночное апноэ, которое длится намного дольше, чем при аденоидах. Но оперативное лечение должно быть последним этапом, вначале консервативное. Например, проблему казеозных пробок в миндалинах решаем разбиванием ультразвуком с помощью аппарата тонзилор и проводим вакуумную санацию. Плюс местно вводится антибиотик. Но здесь как в стоматологии, требуется постоянная санация очагов инфекции.

Мои котята

- Олеся Вячеславовна, как пришли в профессию?

- Я в седьмом классе определилась, что буду врачом, хотя не из медицинской семьи. Училась на бюджете в Курском Государственном Университете, где сильная Пискуновская база, в лоровских кругах она до сих пор одна из ведущих.

- Почему именно хирургия?

- Хирургия – это романтика, как ни странно. В операционной все подчиняется тебе, управляешь процессом. Консервативное лечение более размыто, ты мало что можешь контролировать. С опытом работы приходит и некая сверх интуиция, когда идёшь по коридору и сразу видишь, кому нужна срочная помощь. Конечно, надо любить свою профессию, жить ею, порой на энтузиазме.

- А почему педиатрия?

- Я всегда знала, что буду лечить детей, а не взрослых. Пациентов называю «мои котята». Мы никогда деткам не говорим: будем делать операцию. Всё преподносим, как игру, чтобы даже перед наркозом ребенок был спокоен. Это влияет и на ход операции, и на скорость выздоровления.

Маникюр два раза в год

- А как сами силы восстанавливаете?

- Сила и энергия приходят, когда на обходе вижу, что маленькие пациенты идут на поправку. За год в областной больнице через меня проходит более двух с половиной тысяч детей, это только стационарно. Как бы ни была велика нагрузка, я не могу прийти домой и сказать: я устала. Я всегда нахожу время на совместные игры с сыном, например, сейчас полюбили монополию. В отпуск обязательно уезжаем семьей на отдых, меняем обстановку, нужна перезагрузка.

- Вы прекрасно выглядите, успеваете следить за собой?

- Вот позволила себе маникюр, но такие красивые ногти у меня только в отпуске, это руки не хирурга. Когда работаю, в редкие выходные помогают восстановиться массаж, бассейн, поход к косметологу, встречи с друзьями в кафе. Вообще ценю дружбу, с одноклассниками общаюсь до сих пор. И, конечно, моя опора и поддержка – семья: муж сын и мама.

Сеть многопрофильных клиник и стационаров «АСТРО»
г. Калуга, ул. Циолковского, 67/1
Тел. +7 (4842) 22-20-60
www.astromedkaluga.ru
г. Обнинск тел.: +7 (4843) 96-50-80 (многоканальный)
www.astromedic.ru

 
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№ЛО-40-01-001874 от 14.09.2020 г 
Опубликовано: 17.05.2021 16:25 0 616
Тэги: клиника года
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