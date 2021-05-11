В Калужской области начали модернизацию службы занятости населения

Во вторник, 11 мая, одной из тем внеочередного заседания правительства области, которое в режиме видеоконференции провел губернатор Владислав ШАПША, стали меры по созданию кадровых центров на основе проекта по модернизации службы занятости населения.

Глава региона отметил, что главным смыслом преобразований должно стать повышение эффективности деятельности центров занятости, переход к новой модели - от привычных форм простого предоставления услуг к комплексному решению жизненных ситуаций и проблем, затрагивающих интересы граждан, работодателей и государства в целом.

- Планируется, что к 2025 году все центры занятости в стране будут работать в новом формате. Мы в начале долгого и сложного пути реформирования. Сейчас нужно понять, как сделать, чтобы инвестиции, потраченные государством на модернизацию, сделали наши центры привлекательными и для опытных специалистов, и для выпускников – для всех, кто обращается в целях поиска новой работы, - сказал Владислав Шапша.

По данным регионального министерства труда и социальной защиты, кадровые центры для государства станут инструментом экономической политики для обеспечения экономики страны качественными трудовыми ресурсами, позволят создать современную модель управления занятостью с привлечением всех участников рынка труда.

Модернизированные центры занятости позволят работодателям адресно и быстро решать задачи привлечения квалифицированных кадров, повышать эффективность трудовых ресурсов. Для всех категорий граждан они обеспечат равные возможности для реализации трудового потенциала, профессиональной самореализации и роста благополучия.

Кадровый центр должен интегрировать всех участников рынка труда в единую систему. Важно научиться прогнозировать и анализировать, какие профессии и компетенции будут наиболее востребованы в ближайшее время, чтобы переобучать людей исходя из реальных запросов работодателей. Работодатели же должны видеть перспективы во взаимодействии с кадровым центром для получения качественного персонала.

Начиная с 2019 года, таким кадровым центром является центр занятости населения города Калуги. С 2020 года преобразования ведутся на базе центра занятости Боровского района.

В настоящее время разработан законопроект о внесении изменений в Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». Он направлен на совершенствование государственной политики в области занятости населения. Актуальность изменений обусловлена развитием информационно-коммуникационных технологий и системы межведомственного электронного взаимодействия, необходимостью оказания государственных услуг в электронной форме на основе единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».

В конечном итоге поэтапный переход к 2025 году всех функционирующих в Калужской области центров занятости на единую технологию работы позволит качественно и оперативно реагировать на запросы участников рынка труда.

В рамках заседания исполняющая обязанности директора Центра занятости населения города Калуги Полина Троицкая проинформировала региональный кабинет министров об участии в пилотном проекте по комплексной модернизации службы занятости населения. Наш центр отмечен как центр занятости с высоким уровнем модернизации в числе других 11 пилотных центров занятости страны.

Подводя итог, Владислав Шапша акцентировал внимание на важности повышения квалификации специалистов службы.

- Чтобы изменить подход к оказанию услуг в этой сфере, нужно изменить людей, которые эти услуги будут оказывать. Нужно обязательно предусматривать повышение квалификации специалистов и искать людей, которые могли бы новый формат работы центров занятости населения внедрять наиболее эффективно, - подчеркнул глава региона.