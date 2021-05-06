В Калужской области осмотрят 15 природных объектов для включения в природно-заповедный фонд в 2021 году

В 2021 году в Калужской области планируется провести комплексное экологическое обследование 15 природных территорий в Барятинском, Дзержинском, Инзносковском, Малоярославецком, Перемышльском и Ферзиковском районах, а также в Калуге. Об этом в четверг, 6 мая, сообщает пресс-служба правительства Калужской области со ссылкой на профильное региональное министерство.

- В план обследования включены 8 родников с прилегающими территориями, - говорится в сообщении. - К восходящим источникам, которые для Калужской области являются достаточно редкими, относятся «Сердитый колодец» и «Поломовские святые источники» в Барятинском районе, а также «Пудов колодец» вблизи деревни Локонское Малоярославецкого района. Не менее уникальными являются родники «Будь здоров!» и «Гремучий» на территории областного центра.

Планируется исследовать болотные массивы в Износковском районе и лес в Ферзиковском районе в пойме Дугны, которые представляют интерес для орнитологов.

- В конце сентября мы определим объекты, которые будут признаны уникальными и в перспективе включены в природно-заповедный фонд региона, - подчеркнул профильный министр Владимир ЖИПА.